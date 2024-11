Con VideoProc Converter AI foto e video a bassa risoluzione diventano in 4K (-66% DI SCONTO)

Pubblicità VideoProc Converter AI è un software ideale per chiunque sia appassionato di video e immagini, inclusi creatori di contenuti e persone che amano immortalare ricordi importanti. Durante il Black Friday, viene offerta una promozione straordinaria per acquistarlo a un prezzo scontato del 66% per una licenza a vita. Potete ottenere l’accesso a vita, gli aggiornamenti gratuiti e il supporto tecnico con una garanzia di rimborso di 30 giorni. L’ultima versione del software include notevoli miglioramenti grazie all’integrazione di modelli avanzati di intelligenza artificiale. Questi aggiornamenti consentono un miglioramento significativo nella qualità, velocità e dettaglio, specialmente per processi come l’upscaling di immagini e video. Funzionalità principali Due modalità di upscaling video : Modalità Veloce : ideale per chi ha bisogno di tempi rapidi di elaborazione.

Modalità Alta Qualità : perfetta per chi desidera il massimo livello di dettaglio e nitidezza, anche a scapito della velocità. Quattro modelli di intelligenza artificiale : strumenti versatili progettati per migliorare e ottimizzare diversi tipi di contenuti, come: Album fotografici di famiglia.

Film classici.

Registrazioni vintage.

Anime.

Contenuti scaricati, DVD e persino vecchi nastri VHS. Potenziali miglioramenti oltre l’upscaling della risoluzione : Riduzione del rumore (denoising): elimina il disturbo presente in foto o video.

Rimozione delle sfocature (deblurring): rende le immagini più nitide.

Correzione artefatti JPEG (DeJPEG): elimina le imperfezioni delle immagini compresse.

Ottimizzazione dei dettagli : migliora elementi come pelle, capelli, tessuti e texture per un risultato realistico e ben definito. Strumento audio basato su IA : consente di rimuovere i rumori di fondo, come vento, traffico o chiacchiericcio, migliorando la qualità sonora. Questo è particolarmente utile per progetti come interviste, vlog e altri contenuti in cui l’audio è fondamentale. Gli strumenti basati sull’intelligenza artificiale sono già disponibili nella versione Windows di VideoProc Converter AI, mentre la versione per Mac sarà presto rilasciata. Acquistando la versione per Windows, avrai accesso immediato a queste funzionalità. Gli utenti Mac, invece, riceveranno tutte le funzionalità e gli aggiornamenti gratuiti relativi all’IA non appena saranno disponibili. Migliora le foto per risultati pronti per la stampa Grazie alla funzione di Super Risoluzione basata su IA, VideoProc Converter AI consente di aumentare la risoluzione delle foto fino a 4K, 8K o addirittura 10K, utilizzando quattro modelli di intelligenza artificiale specializzati per diversi tipi di immagini e video. Questo strumento riduce in modo intelligente il rumore e le sfocature, migliorando dettagli come pelle, capelli, tessuti e texture. È l’ideale per: Restaurare vecchie fotografie.

Migliorare immagini vintage a bassa risoluzione.

Perfezionare l’arte generata dall’intelligenza artificiale.

Questi miglioramenti rendono le foto perfette per la stampa, l’editing o la conservazione. Migliora i video fino a una risoluzione 4K con dettagli straordinari La funzione di Super Risoluzione basata su IA non si limita alle foto, ma migliora anche i video. Puoi aumentare la risoluzione di filmati a bassa qualità fino a 4K, rendendoli ideali per l’editing, la condivisione e la visualizzazione su schermi più grandi.

Questa funzione è perfetta per: Filmati personali.

Vecchie registrazioni.

Contenuti scaricati a bassa risoluzione.

Collezioni di DVD.

Non si tratta di un semplice aumento della risoluzione: lo strumento elimina in modo intelligente il rumore e le sfocature, aggiungendo dettagli realistici per un risultato fluido e raffinato. Interpolazione dei frame con IA – Crea video fluidi come la seta Di norma, le riprese a frame rate elevato richiedono attrezzature costose. Tuttavia, con la funzione di Interpolazione dei Frame di VideoProc Converter AI, puoi aumentare il frame rate dei tuoi video da 30/60 FPS fino a 120/240/480 FPS o oltre. Inoltre, puoi creare sorprendenti effetti slow-motion, aggiungendo un tocco creativo ai tuoi video senza dover investire in attrezzature costose. Stabilizzazione intelligente dei video – Elimina tremolii e vibrazioni Stabilizzare un video può essere complicato, soprattutto quando si usano dispositivi come GoPro, droni, smartphone o fotocamere a mano libera. VideoProc Converter AI risolve questo problema grazie alla stabilizzazione video basata su IA, che elimina scosse e vibrazioni. Che si tratti di scene in rapido movimento o di riprese statiche, i tuoi video appariranno fluidi e professionali. Soppressione del rumore con IA – Riduci i rumori di fondo Il nuovo strumento Audio AI di VideoProc Converter AI ti consente di eliminare rumori di fondo come: Vento.

Traffico.

Voci di sottofondo.

Questo garantisce un audio più pulito e professionale, perfetto per interviste, vlog, podcast e altri progetti in cui la qualità sonora è essenziale. Workflow completo per digitalizzare e migliorare i film in DVD VideoProc Converter AI è l’unico software che offre un flusso di lavoro integrato per l’upscaling dei DVD. Puoi convertire DVD vecchi e nuovi in formati moderni come MP4, AVI, MOV, MKV e molti altri.

Dopo la conversione, puoi utilizzare la funzione di Super Risoluzione con IA per aumentare la qualità dei contenuti DVD, portandoli a livelli HD/UHD. In questo modo, potrai preservare la qualità della tua collezione di film su DVD e goderti i tuoi contenuti su dispositivi moderni. Soluzione completa per il flusso di lavoro Oltre alle funzionalità sopra elencate, VideoProc Converter AI offre una piattaforma integrata che permette di: Convertire file video e audio in diversi formati.

Comprimere i file per risparmiare spazio senza perdere qualità.

Scaricare contenuti online e salvarli per una riproduzione senza pubblicità.

Modificare i video, ad esempio tagliando parti indesiderate, unendo clip, regolando velocità o volume.

Registrare lo schermo in alta qualità, ideale per tutorial, gameplay o presentazioni. Questo strumento rappresenta una soluzione unica e completa per semplificare e ottimizzare il tuo flusso di lavoro multimediale. Approfitta dell’offerta e risparmia fino al 66% questo Black Friday VideoProc Converter AI offre una soluzione semplice, veloce ed economica per migliorare la qualità di video e immagini. Che tu stia modificando contenuti, caricandoli online, guardandoli su schermi di grandi dimensioni o rivivendo ricordi preziosi, questo strumento è perfetto per ogni esigenza. Inoltre, potrai contare su un toolkit completo per scaricare, convertire, comprimere, modificare e registrare video. Acquista ora con il coupon VIP-EXTRA per ottenere sconti eccezionali durante le festività. Paghi una sola volta e il software sarà tuo per sempre. Inoltre, l’acquisto è protetto da una garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni.

