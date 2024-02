Con l’AI per il mercato assicurativo interventi dei periti in pochi minuti

“L’intelligenza artificiale, insieme ai big data, potrà essere utile a supportare non solo le compagnie assicurative, ma anche le società automobilistiche e le società di leasing, attraverso la mappatura dei luoghi ad alta concentrazione di sinistri rilevata da milioni di dati quali denunce di sinistri, elaborati peritali, revisioni con un livello di dettaglio che si spinge fino alla individuazione dell’indirizzo e del numero civico.

Questo ci permette di poter allocare fisicamente i nostri periti consulenti nelle aree individuate con l’obiettivo di congelare l’evento e tutte le informazioni sensibili utili ad una gestione ottimale quali terzi trasportati, eventuali dinamiche e/o responsabilità poco chiare. L’intervento in pochi minuti risponde al desiderio delle compagnie assicurative e DEKRA è la prima azienda sul mercato che potrà rispondere a questa esigenza.”

Lo ha dichiarato Massimiliano Caradonna, Senior Vice President DEKRA Group – Head of Sales & Marketing Region CEEME, intervenendo in occasione dell’evento “Campo largo…Insurtech” a Roma.

“Abbiamo una grande forza lavoro perché con 100 periti dipendenti i vantaggi sono enormi – ha aggiunto – il tasso di contenzioso cala sensibilmente, il contrasto alle frodi è determinante, la responsabilità viene individuata velocemente e l’assicurato supportato in una fase delicata del processo.

Caradonna ha riferirito ancora: “Stiamo anche ragionando di integrare nella nostra soluzione la possibilità di poter redigere il CAI, la constatazione amichevole di incidente, in formato elettronico e questo supporterà ulteriormente le parti perché potranno avere un arbitro indipendente che è il perito consulente. La nostra soluzione non è legata solo ai big data che abbiamo analizzato, ma anche alla telemetria, perché tutti i dati dei device all’interno dell’auto possono essere gestiti attraverso un flusso informatico, informando in tempo reale DEKRA e mettendo a disposizione del perito un set di informazioni che permetterà una maggiore rapidità di esecuzione”.

“Infine, una visione ulteriore sulla quale stiamo lavorando è di poter integrare anche informazioni relative alle condizioni climatiche, di traffico e/o viabilità, eventuali difficoltà del trasporto urbano che combinate possono generare informazioni predittive tali da poter disporre maggiori risorse ove necessarie”, ha concluso.

Tutti gli articoli che parlano di Intelligenza Artificiale sono disponibili a partire da questa pagina di macitynet