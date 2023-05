Con FIIDO D4s la mobilità elettrica cittadina è agile

Di biciclette elettriche ce ne sono ormai per tutti i gusti: quelli che ne vogliono una “tascabile”, da usare in città e per gli spostamenti comodi nelle aree pedonali, possono approfittare dell’offerta attualmente in corso su FIIDO D4s, un’ottima soluzione proprio per questo tipo di utilizzo.

Si tratta infatti di una bicicletta elettrica “ridimensionata”: le ruote infatti sono da 20 pollici (anziché i soliti 26-28) e il telaio è ripiegabile, in modo da poter occupare pochissimo spazio quando non si pedala. Siamo infatti intorni agli 85 x 65 centimetri, il che significa che entra tranquillamente nel portabagagli dell’auto e si può facilmente nascondere anche dietro la porta dell’ufficio.

E poi è leggerissima: grazie al telaio realizzato in lega di alluminio, materiale robusto e per l’appunto leggero, pesa complessivamente 18,5 chilogrammi, perciò è anche facile da sollevare lungo una rampa di scale o nel sali-scendi dall’autobus.

Le caratteristiche tecniche sono invece sovrapponibili a quelle di una qualsiasi bici che troviamo oggi in commercio: c’è un motore da 250 Watt capace di spingere fino a 120 chili di peso (tra pilota e borse) e su strade con una pendenza massima di 30°, la velocità massima di 25 chilometri orari, quindi in piena regola con le leggi italiane, e la batteria si ricarica in 7 ore promettendo fino a 80 chilometri percorribili con una sola carica.

Completano il set il cambio Shimano a 6 velocità, le luci LED e freni a disco su entrambe le ruote. Infine, una particolarità: la modalità con pedalata assistita si può impostare su tre diversi livelli di assistenza, dando cioè all’elettrico il 25%, il 50% oppure il 75% della forza da applicare, e in alternativa c’è la modalità Full Electric per potersi spostare senza dover fare proprio nulla.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto, allora sappiate che in questo momento è in sconto: invece di 1.419,30 € potete risparmiare il 37% spendendo 900,71 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.