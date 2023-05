Google vuole rendere ancor più intelligenti i Pixel con Bard AI

Sembra che Google voglia rendere Bard AI ancor più accessibile sui propri smartphone. La società sta preparando un widget che consentirà l’accesso alla piattaforma di intelligenza artificiale generativa direttamente dalla schermata principale degli smartphone.

Bard di Google è una AI generativa in diretta competizione con ChatGPT, oltre che con il nuovo Bing AI e altre piattaforme simili. Attualmente, Bard è accessibile solo attraverso il suo sito web dedicato.

Negli ultimi mesi, Google ha lavorato costantemente per rendere Bard e altre tecnologie alimentate da LaMDA più facilmente disponibili attraverso opzioni come bozze generate in Gmail, generazione di testo in Documenti e altro ancora. Big G sta addirittura lavorando per ridere Bard accessibile su ChromeOS, aggiungendolo al launcher insieme all’Assistente.

Bard AI su Android

Sebbene Bard sia certamente utilizzabile su Android attraverso il browser web, è comunque lontano dalla profonda integrazione di GPT-4 in Edge e Bing di Microsoft. Fortunatamente, sembra che Google abbia in programma di rendere la sua AI Bard ancora più facile da usare su Android.

Secondo il codice visualizzato da 9to5Google, la AI di Bard è pronta ad arrivare su Android nel prossimo futuro, completo di un widget sulla schermata principale. Al momento, non si sa se Bard sarà integrato nell’app di ricerca di Google o arriverà come app standalone. In entrambi i casi sarebbe un aggiornamento importante rispetto alla sua attuale disponibilità solo sul web.

Non è ancora chiaro cosa farà il widget sulla schermata principale, ma dovrebbe avere uno scopo più profondo rispetto a servire semplicemente come un collegamento rapido per una nuova conversazione con Bard.

E’ interessante notare che questo widget di Bard è attualmente destinato esclusivamente agli smartphone Pixel di Google, almeno all’inizio. Considerando che Bard è ancora in anteprima limitata, è possibile che arrivi come esclusiva temporanea sui telefoni prime parti.

A proposito di smartphone Pixel, il prossimo 10 maggio Google presenterà Pixel Fold e Pixel 7a.