Con LG LED Film trasparente ogni vetro diventa uno schermo

Nel corso del 2020 i settore retail e della grande distribuzione hanno subito un forte cambiamento e una spinta notevole verso un processo di rinnovamento. La digitalizzazione degli store, grazie in particolare al Digital Signage, ha ricoperto un ruolo importante nella shopping experience, offrendo svariate opportunità di comunicazione e interazione con il cliente. Per rispondere a questa esigenza del mercato LG Electronics ha presentato una soluzione versatile e scenografica nella gamma gamma di prodotti per il Digital Signage: LED Film Transparent (LAT140).

La tecnologia in questione è presentata come una vera e propria rivoluzione per il settore del digital signage e in particolare per il retail. Si tratta di una pellicola trasparente che può essere applicata su qualunque superficie in vetro grazie allo speciale materiale autoadesivo e che grazie ad un elevato grado di trasparenza (53%) promette una perfetta visibilità attraverso le superfici anche dopo la sua applicazione: una caratteristica che la rende adatta alle vetrine di store, centri commerciali, aree espositive o showroom.

Si integra con qualsiasi tipo di ambiente, grazie alla versatilità e al design minimal e a basso impatto strutturale. La pellicola LED in questione è in grado di piegarsi fino a raggiungere un raggio di curvatura di 2.000R. Questo consente applicazioni su superfici concave e convesse e su vetri curvi o finestre, garantendo una superficie uniforme. Le dimensioni e la disposizione della pellicola possono essere personalizzate per adattarsi all’area di installazione. Può essere ampliata aggiungendo più pellicole in verticale o orizzontale, o tagliata in parallelo rendendo infinite le possibilità applicative.

I LED luminosi integrati nella pellicola, con un pitch da 14mm, e luminosità fino a 2.100 nit (cd/ m²) permettono la riproduzione, promettendo una vasta gamma di colori e “vivide forme in moviment”o (da loghi e pittogrammi fino a immagini più complesse o a interi video). Quando i LED vengono spenti, la pellicola è praticamente impercettibile, tanto da fondersi completamente con la superficie su cui è applicata. Utilizzando la soluzione Control Manager, è inoltre possibile regolare e impostare la luminosità a seconda dell’ora del giorno e gestire i contenuti in tempo reale.

LED Film Transparent sfrutta la piattaforma webOS smart signage di LG con il controllo semplificato di numerose funzioni. Grazie al supporto SCAP e alla compatibilità con HTML, CSS e JavaScript è inoltre possibile un notevole risparmio in termini di tempo e costi.