Convoy S2+, torcia LED impermeabile da 1.800 lumen a soli 12 euro

Convoy S2+ è una torcia molto potente, ricaricabile e capace di illuminare a giorno una vasta area. Grazie ad un’offerta lampo la potete comprare per soli 12,27 euro.

Come dicevamo questa torcia è in grado di offrire una luce davvero potente illuminando un’ampia porzione di spazio. Al massimo della potenza (dichiarati 1800 lumen) è capace di illuminare senza problemi anche una stanza di grandi dimensioni, risultando perciò molto comoda anche in casa, per fare a meno di candele o altro in caso di blackout. Chiaramente diventa comodissima soprattutto all’aperto, in quanto fornisce un’ottima visibilità – stando a quanto scrive il produttore sulla scheda tecnica – anche a 100-150 metri di distanza.

La potenza può essere regolata su quattro diversi livelli, riducendola quando non è necessario il massimo in favore di molte più ore di autonomia (funziona con una batteria 18650 ricaricabile inclusa in confezione). Nello specifico è possibile passare dal 100% di luminosità al 30%, oppure scendere ancora al 3%. Nei casi in cui serve semplicemente un piccolo punto luce, è possibile ridurre ulteriormente la potenza a solo lo 0,1%.

E’ molto leggera e compatta: nello specifico pesa appena 80 grammi e misura circa 2,5 x 2,5 x 12 centimetri. Questa torcia normalmente costa circa 21 euro, un prezzo molto conveniente visto che parliamo di un torcia che è completamente in metallo ed è progettata per resistere ad acqua, cadute e polvere (certificata iPX8).

Al momento però come dicevamo si può comprare in offerta lampo su Gearbest per soli 12,27 euro. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.