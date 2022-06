Solo 2 € per la VPN ed ottieni un antivirus gratuitamente

Se volete acquistare una VPN ad un prezzo bomba ed allo stesso tempo mettere in sicurezza lo smartphone Android o il computer Windows con un antivirus allora una buona soluzione potrebbe essere Surfshark Antivirus, servizio che viene offerto dall’azienda gratuitamente sottoscrivendo un abbonamento alla sua VPN, con prezzi che partono da soli 2 euro al mese.

Specialmente oggi che si sente parlare sempre più spesso di cyberattacchi e con un conflitto in corso, quello russo-ucraino, che ha acceso i riflettori sulla piattaforma di antivirus russa Kaspersky, dotarsi di un buon sistema di sicurezza come quello offerto da questa nuova iniziativa Surfshark, permette – al prezzo di poco più di un caffè al mese – di affiancare ad una VPN un antivirus completo, offrendo così una protezione a trecentosessanta gradi.

Come dicevamo Surfshark Antivirus è incluso nell’offerta VPN di Surfshark, strumento indispensabile per crittografare costantemente tutto il traffico da e verso i propri dispositivi nascondendo perfino l’indirizzo IP affinché le attività online non siano visibili a nessuno, bloccando anche gli annunci pubblicitari, i tracker, i malware e i tentativi di phishing.

Inoltre oggigiorno la VPN è diventata il lasciapassare digitale per poter accedere all’intero catalogo delle principali piattaforme di streaming, senza le tanto detestate limitazioni regionali che spesso impediscono di poter godere della propria serie preferita benché disponibile sulla piattaforma ma non in Italia.

Mentre navigate liberamente sfruttando i benefici delle VPN, l’antivirus sarà in grado di cercare virus e malware eventualmente presenti sul dispositivo, con una scansione capace di rintracciare programmi, app, documenti e file dannosi.

E’ possibile decidere cosa scansionare e quando, in modo da pianificare l’operazione nei momenti più congeniali e con particolare attenzione ai file e alle cartelle che si utilizzano più frequentemente. Inoltre include anche un sistema di sicurezza che resta vigile quando si scaricano, si installano e si utilizzano programmi e file presi da Internet.

Disponibile per macOS, Android e Windows, Surfshark antivirus protegge quindi da malware, virus e applicazioni pericolose per la privacy e che eseguono operazioni senza autorizzazione, ad esempio acquisendo schermate o accedendo alle informazioni private. Il punto forte come dicevamo è che funziona in tempo reale, quindi dopo averlo installato non bisogna fare nient’altro perché penserà lui a supervisionare ciò che avviene all’interno del computer.

Tutto queste funzionalità si ottengono acquistando il pacchetto VPN + Antivirus di Surfshark che parte da soli 2 € al mese per 24 mesi, con due mesi in omaggio.