CoopVoce lancia ufficialmente VoLTE, come attivarlo per telefonare su LTE

CoopVoce, l’operatore di telefonia mobile Coop Italia, il primo operatore lanciato in Italia, dopo un paio di mesi di sperimentazione, ha ufficializzato la possibilità di richiedere l’attivazione del servizio VoLTE (Voice over LTE), permettendo di navigare e chiamare contemporanemente su rete 4G.

Con VoLTE – spiega l’operatore – è possibile “chiamare ad alta definizione” (le chiamate sono caratterizzate da una qualità più nitida) ed è inoltre possibile navigare in Internet e usare le app preferite, senza interrompere la telefonata.

Il servizio è gratuito e attivo su tutto il territorio italiano coperto dalla rete 4G di TIM.

Il servizio VoLTE è disponibile per tutti gli utenti CoopVoce che utilizzano uno degli smartphone già abilitati, tra cui i principali modelli di Samsung e iPhone.

È possibile richiedere l’attivazione del servizio VoLTE sul proprio dispositivo: si può partire da questo link; inserendo il proprio numero di telefono nel campo di testo della pagina dedicata all’attivazione: l’operatore verificherà che il proprio dispositivo sia tra quelli compatibili con il servizio, si riceverà un codice OTP e appena sarà attivo il servizio (entro 48 ore) sarà inviato un messaggio di conferma.

L’attivazione e il servizio VoLTE di CoopVoce sono gratuiti.

Per verificare che il servizio VoLTE sia effettivamente attivo sulla propria linea basta provare a navigare su internet durante una chiamata (usando ovviamente la connessione dati e non la WiFI): se riuscite a navigare su internet contemporaneamente alle telefonate significa che il servizio è attivo.

L’operatore riferisce che attivando il servizio VoLTE non sarà disponibile il servizio di reperibilità “Lo sai di Coop”, che consente di sapere chi ha chiamato quando il telefono è occupato, spento o non raggiungibile.

Dopo lo spegnimento del 3G di TIM, completato da metà Ottobre 2022, CoopVoce era rimasto l’unico tra gli operatori virtuali sotto rete TIM a non aver ancora messo a disposizione sulle sue SIM il VoLTE. In una campagna informativa via SMS l’operatore virtuale aveva fatto sapere della “progressiva sostituzione della rete 3G con quella 4G, più performante”, con conseguente possibilità del supporto VoLTE.

A gennaio 2023 un numero ristretto di utenti è stato contattato dall’operatore per testare il VoLTE, specificando che, dopo una prima fase di test, avrebbe poi lanciato ufficialmente il servizio VoLTE per tutti i suoi clienti entro il primo trimestre 2023, ovvero entro fine marzo 2023.