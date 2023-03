L’update a GarageBand 10.4.8 risolve un problema di sicurezza

Apple ha aggiornato GarageBand per Mac alla versione 10.4.8 integrando non meglio precisati “fix di sicurezza”.

Nelle note di rilascio Apple indica genericamente che “questo aggiornamento fornisce importanti miglioramenti alla sicurezza ed è consigliato a tutti gli utenti”.

Non è al momento chiaro quali siano le vulnerabilità risolte ma come tutti gli update che riguardano la sicurezza si raccomanda di applicare le patch. È probabile che Apple, come di consueto, indicherà successivamente, in un documento dedicato, i dettagli sui contenuti di sicurezza. Quando possibile, i documenti di sicurezza Apple utilizzano gli ID CVE (Common Vulnerabilities and Exposures) per indicare le vulnerabilità, un dizionario di vulnerabilità e falle di sicurezza note pubblicamente.

L’update di GarageBand si scarica direttamente dal Mac App Store (sezione Aggiornamenti)

L’aggiornamento a GarageBand 10.4.8 per Mac è stato rilasciato in concomitanza alle beta 3 per sviluppatori di macOS 13.3, iOS 16.4, tvOS 16.4 e watchOS 9.4.

Nel precedente update di GarageBand, la versione 10.4.7, Apple ha aggiunto oltre 480 Apple Loop e 18 kit percussioni per la produzione di musica hip hop ed elettronica con i nuovi pacchetti di suoni “Beat Tape” e “Ritmi modulari”.