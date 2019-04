Prese Smart JOMARTO in offerta con codice a partire da 20,62 euro ancora per poco

Due prese Smart in sconto a 20,62 euro: è l’offerta attualmente disponibile su Amazon dove, grazie ad un codice sconto, vi portate a casa due piccoli ma utilissimi accessori da interporre alle prese di casa per controllare in remoto i dispositivi collegati.

Hanno spina e presa passante di tipo Schuko, perciò come la grande maggioranza di queste prese non ha il foro centrale ed è necessario utilizzare un eventuale adattatore per spine triple dal costo di circa 4,50 euro.

Come dicevamo basta infilarle nella presa di casa e, ad esse, collegare una ciabatta elettrica o un qualsiasi elettrodomestico o lampada per controllarne l’accensione e lo spegnimento in remoto. E’ anche possibile programmare queste due azioni in base a giorni ed orari prefissati, potendo così controllare automaticamente ad esempio l’ossigenazione dell’acquario o l’accensione delle luci nel vialetto.

Queste prese, recensite da Macitynet, sono compatibili con Amazon Alexa e Google Home (non è chiaro se solo in lingua inglese o se è già disponibile il supporto alla lingua italiana) e con le ricette di IFTTT, quindi si possono inserire in automatismi per consentirne il controllo anche all’interno di macro personalizzate.

Si configurano in pochi passaggi e con un click, anche a centinaia di chilometri di distanza, si possono attivare o disattivare, quindi ad esempio accendendo o spegnendo l’elettrodomestico collegato, oppure per pre-riscaldare la caffettiera elettrica già dal letto o in generale controllare qualsiasi cosa a distanza. Presentano anche un interruttore On/Off fisico, così se volete interrompere temporaneamente il passaggio di corrente, potete farlo anche senza avere lo smartphone a portata di mano.

Se interessati, trovate la coppia di prese in vendita su Amazon al prezzo di circa 28 euro ma usando il codice HUIT34JJ le potete comprare in sconto a 20,62 euro.

Il pacchetto da tre prese costa invece 38 euro ma con il codice 84MX8YYU lo potete acquistare in offerta a soli 28,49 euro spedizione compresa.

In entrambi i casi l’offerta scade alla mezzanotte di giovedì 25 aprile.