Coppia di spazzolini sonici Oclean Flow in sconto per San Valentino

Ve lo può confermare qualsiasi dentista: lo spazzolino motorizzato promette una pulizia nettamente superiore a quella dello spazzolino “analogico”, perciò non lasciatevi sfuggire l’offerta attualmente attiva sulla coppia di Oclean Flow che per San Valentino viene promossa a 69,99 $.

Lo spazzolino offre 5 modalità di spazzolatura: scegliendo Mattina oppure Sera si ottiene una potenza pulente differente progettata appositamente per i due omonimi momenti della giornata; poi c’è la pulizia Standard, quella Sbiancante e quella Delicata, per chi ha le gengive che sanguinano facilmente.

La batteria si ricarica tramite presa USB-C (si trova sul fondo ed è coperta da un tappo con certificazione IPX7) e dura fino a 6 mesi con una sola carica, mentre lo spazzolino come dicevamo è di tipo sonico e vibra 76.000 volte al minuto. Quando lo si accende segnala sia di cambiare zona ogni 30 secondi, sia quando si raggiungono i due minuti di pulizia dentale, che è poi quella raccomandata dai dentisti.

È piuttosto facile da trasportare e quindi particolarmente adatto per chi viaggia, e usa le setole DuPont, leggere e confortevoli, con filo arrotondato per ridurre l’irritazione delle gengive senza compromettere l’efficienza nella pulizia.

La promozione

Se lo volete comprare, come dicevamo al momento la coppia – uno è rosa, l’altro è di colore blu – è in sconto a 69,99 $.

In alternativa potete acquistare anche altri modelli, come l’Oclean X Pro Elite che costa 99,99$ oppure l’Oclean Air 2, che pagate 44,99 $ : col codice LOVE10 risparmiate il 10% sull’acquisto dello spazzolino + due testine, oppure col codice OC20 ottenete il 20% di sconto su accessori per una spesa minima di 39 $.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.