Gmail, come usare tracciamento pacchi su iPhone e Android

È dal mese di novembre 2022 che Google ha annunciato la funzione di tracciamento dei pacchi sulla propria app Gmail, arrivata in USA giusto in tempo per la corsa ai regali di Natale: adesso, finalmente, la funzione è disponibile anche in Italia, ecco come attivarla.

Il monitoraggio delle spedizioni con tracciamento dei pacchi fa parte di una serie di funzioni che Google chiama “Funzionalità intelligenti”. In sostanza, tramite questa funzione Google cerca nelle mail automaticamente lo stato degli ordini utilizzando i numeri di tracciamento testuali contenuti nei messaggi. In questo modo li mostra nella casella di posta. Il vantaggio per l’utente è presto detto: accorgersi immediatamente dello stato di una spedizione senza dover cliccare link che rimandino a link esterni.

Come attivare Monitoraggio spedizioni su Gmail

L’attivazione del tracciamento pacchi Gmail è davvero semplice: il procedimento è leggermente differente, a seconda che si tratti dell’app per iPhone o Android. Inoltre, è possibile che ad alcuni utenti non compaia ancora e in questo ultimo caso sarà sufficiente semplicemente attendere. Ad ogni modo, la si può attivare manualmente seguendo questi semplici passaggi:

Su iPhone è sufficiente accedere nel menu Impostazioni e poi scorrere in basso fiino alla voce Data privacy: qui si trova la voce Monitoraggio della spedizione che bisogna spuntare con un tap.

Su Android bisogna aprire l’app Gmail, cliccare sul menu hamburger e scorrerlo fino in fondo, dove è possibile entrare nelle Impostazioni. All’interno del menu impostazioni si dovrà poi cliccare sul proprio account di posta elettronica. In ultimo, nella schermata che si aprirà, sarà necessario effettuare un tap per mettere un segno di spunta alla casella Monitoraggio della spedizione.

