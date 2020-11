Coronavirus, il modulo di autodichiarazione per gli spostamenti

L’Italia è divisa in tre zone (rossa, arancione e gialla) a seconda del livello di rischio e allerta Coronavirus e torna il famigerato modulo di l’autocertificazione per gli spostamenti autorizzati in deroga ai divieti.

Il modulo di autodichiarazione (si scarica da qui in formato PDF compilabile) potrà essere esibito durante i controlli di polizia a giustificazione degli spostamenti nelle regioni nelle quali sono in vigore ordinanze che impongono limitazioni agli spostamenti di persone nei rispettivi ambiti territoriali.

L’autocertificazione è la stesa allegata al Dpcm del 24 ottobre e già utilizzabile per le ordinanze in vigore nelle Regioni dove era stato stabilito il coprifuoco. Nel modulo è necessario indicare i motivi dello spostamento. I controlli vengono fatti a campione e chi non riuscirà a dimostrare il motivo indicato nell’autocertificazione, sarà multato e denunciato.

Il modulo dovrà essere esibito da qualsiasi cittadino in qualsiasi parte d’Italia nelle ore del coprifuoco (ossia dalle 22 alle 5) per giustificare lo spostamento, ammesso solo per ragioni di lavoro, necessità e urgenza.

Nelle egioni in zona rossa (Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta e Calabria) è consentito muoversi durante la giornata solo per ragioni di lavoro, necessità, salute e urgenza. Non dovrebbe servire per accompagnare o riprendere i bambini che frequentano le scuole in presenza o per passeggiare, ma in caso di dubbi – e in atetsa di di chiarimenti dal Viminale, è bene portare il documento sempre con sè.

AL pari delle zone rosse, anche nelle regioni “arancioni” (al momento Sicilia e Puglia) non è possibile spostarsi in un’altra regione o lasciare il proprio comune di residenza, se non per ragioni di lavoro, necessità, salute e urgenza. Chi si sposta fuori dal proprio Comune dovrà esibire l’autocertificazione. Diversamente dalle zone rosse, si potrà circolare liberamente nel Comune di residenza dalle 5 di mattina alle 22 di sera senza limitazioni e dunque senza necessità di autocertificazione

