Correte a comprarlo: Xiaomi Mi 9 su Amazon a 247 euro

Incredibile, ma vero: uno degli smartphone ancora ad oggi più potenti e prestanti è in vendita a 247 euro. Stiamo parlando dell’ottimo Xiaomi Mi 9, una scheggia grazie alle sue caratteristiche tecniche da top di gamma, e un ottimo camera phone grazie al triplo sensore. Clicca qui per comprarlo a 247 euro su Amazon, con spedizione gratuita e garanzie Amazon.

Il dispositivo non ha bisogno di presentazioni (nel caso non fosse così, vi consigliamo di leggere la nostra recensione dello Xiaomi Mi 9): si tratta di uno degli smartphone premium del marchio cinese, in grado non solo di offrire specifiche tecniche di all’avanguardia agli utenti ma di farlo anche ad prezzo ancor più vantaggioso.

A risaltare sono tutte le caratteristiche tecniche, ad iniziare da uno schermo AMOLED da 6,39 pollici, con una risoluzione 2340 x 1080 Full HD+, dimensioni di 157.5 x 74.67 x 7,61 millimetri, peso di soli 173 grammi, porta USB-C, processore CPU Qualcomm Snapdragon 855 chipset – che si ritrova anche nel Samsung Galaxy 10e – 6 GB di RAM, 64 GB di ROM interfaccia MIUI 10.

Xiaomi Mi9 svetta anche dal punto di vista multimediale, grazie ad un triplo sensore sulla parte posteriore, con camera principale da 48MP con apertura f/1,75 , affiancata da un secondo sensore da 16MP f/2.2 ultra-wide, e un terzo da 2MP f/2.2 con teleobiettivo, mentre sul fronte c’è un sensore da 20MP con apertura f/2.0, ospitato all’interno del piccolo notch.

Lo Xiaomi Mi 9 è in offerta a soli 247,99 euro cliccando su questo link diretto, ma sarà disponibile solo per pochissime ore, meglio affrettarsi.