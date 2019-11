Aiino PopUp: lo stand per Apple e PC che sparisce sotto il portatile

Aiino ha lanciato da qualche settimana uno stand pensato per MacBook Pro, Mac Book Air e portatili Apple ma che funziona con qualsiasi laptop da 11” in su e con iPad: è leggerissimo e poco ingombrante e potete usarlo in ufficio, in casa, in aereo e in treno, ovunque dobbiate rialzare la posizione di schermo e inclinare la tastiera.

Chi scrive viaggia spesso in treno e un po’ di meno in aereo ed è abituato a lavorare anche durante le trasferte più lunghe. In questo caso, sopratutto se non avete un tavolinetto di una certa profondità, la scrittura e la lettura e pure la visione di un film risultano difficili perché la parte bassa del portatile o del tablet sono troppo vicine al piano di lavoro e proprio non c’è posto, specialmente con un 15” per lavorare con la giusta angolazione.

Escludendo di portarsi dietro uno stand in alluminio pur sempre pesante e ingombrante Aiino PopUp Stand è una soluzione intelligente con un ridotto spessore che non vi dimenticherete in giro: si attacca direttamente sotto il portatile e il tablet ed è facile da trasportare. Pesa solo 80 grammi ed ha uno spessore di 2 mm.

E’ inoltre da considerate che, grazie alla colla rimovibile potete anche staccarlo quando rivenderete il vostro portatile oppure, se siete affezionati ad una custodia particolare (come quelle di Aiino stessa) e volete ancora maggiore protezione potete incollarlo a questa e non al vostro laptop.

Aiino Laptop Stand ha comunque una funzione aggiuntiva: anche senza custodia protegge il fondo del vostro portatile dal contatto con le superfici scabre all’esterno o in viaggio permettendovi di riporre il dispositivo nella tasca del sedile dell’aereo o sul pavimento sotto di voi senza paura di rigarlo magari di lavorare all’esterno in modalità standard senza avete un piano di lavoro liscio.

Aiino PopUp Stand è distribuito da Accessory Line è disponibile presso tutti i rivenditori APR Apple e in diversi retail. Lo si può acquistare anche su Amazon a 24,99 Euro Iva e spedizione compresa.