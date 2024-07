Cos’è una VPN? la guida completa

Pubblicità Una VPN, o Rete Privata Virtuale, è una tecnologia che ti permette di stabilire una connessione internet sicura e cifrata. La VPN forma una rete privata deviando il traffico internet attraverso un server remoto gestito dal provider della VPN. Criptando i dati inviati e nascondendo l’indirizzo IP, una VPN migliora la sicurezza online e protegge la privacy di chi sta navigando. Genera un “tunnel” protetto tra il dispositivo e i siti o i servizi a cui ci si connette, salvaguardando le informazioni sensibili da possibili minacce. Come funziona una VPN? Quando ti colleghi a una VPN, si crea un tunnel protetto tra il tuo dispositivo e il server della VPN. Il traffico dati in entrata e in uscita da internet viene protetto da sistemi di crittografia, il che significa che i dati vengono codificati in modo che solo il server VPN e il tuo dispositivo possano comprenderli. Questo processo di cifratura impedisce a hacker, fornitori di servizi internet (ISP) e altri malintenzionati di intercettare e leggere i tuoi dati. Il server della VPN agisce come intermediario tra il tuo dispositivo e i siti o servizi web che vuoi visitare, facendo apparire che la tua richiesta di connessione provenga dalla posizione del server piuttosto che dalla tua posizione reale. Per esempio potresti navigare comodamente dall’Italia simulando una connessione dagli Stati Uniti o dalla Germania. Campi di applicazione delle VPN Le VPN vengono spesso utilizzate per aumentare la sicurezza online e proteggere i dati personali, soprattutto quando ci si collega a reti Wi-Fi pubbliche. Crittografando il traffico internet, prevengono così l’intercettazione delle informazioni sensibili da parte di hacker o di potenziali intrusi malintenzionati. Inoltre, le VPN permettono di navigare in modo anonimo, nascondendo il tuo indirizzo IP e rendendo più difficile il tracciamento della tua attività online da parte di terzi. Un altro utilizzo comune delle VPN è l’aggiramento della censura e l’accesso a contenuti limitati in alcune aree geografiche, tramite il collegamento a server situati in altri Paesi. Perché dovresti usare una VPN? L’utilizzo di una VPN è altamente raccomandato per chi vuole mantenere la propria privacy online e navigare in modo sicuro su internet. Che tu sia a casa, in viaggio o connesso a una rete Wi-Fi pubblica, una VPN aiuta a proteggere i tuoi dati da eventuali minacce. Le VPN offrono un ulteriore livello di sicurezza, salvaguardando la tua attività online da monitoraggi, tracciamenti da parte degli ISP e altre intrusioni. Ciò ti permette di navigare serenamente e in sicurezza anche quando accedi a informazioni sensibili o effettui transazioni finanziarie online. Come scegliere la VPN più adatta a te Quando scegli una VPN, è importante prendere in considerazione vari fattori per assicurarti di fare la scelta giusta. In primo luogo, verifica che la VPN offra protocolli di sicurezza robusti e sistemi di crittografia affidabili, in grado di proteggere efficacemente i tuoi dati. Inoltre, assicurati che la VPN adotti una rigorosa politica no-logs, che garantisca di non conservare alcun tipo di dato sulle tue attività online, proteggendo così la tua privacy. Un altro aspetto da valutare è la rete di server offerta dal fornitore della VPN: verifica che disponga di server in tutte le località di cui potresti aver bisogno, per garantire una connessione stabile e accesso ai contenuti desiderati. Scegli una VPN con un’interfaccia utente semplice e intuitiva, che renda facile la configurazione e l’utilizzo del servizio. Inoltre, le connessioni dovrebbero essere rapide per non compromettere l’esperienza di navigazione. Un servizio di assistenza clienti professionale e disponibile è essenziale, in modo da poter risolvere eventuali problemi o dubbi tempestivamente. Infine, evita le VPN gratuite, poiché spesso presentano limitazioni significative, rischi per la privacy e prestazioni insoddisfacenti, mettendo a repentaglio la sicurezza dei tuoi dati e la qualità della tua esperienza online. FAQ VPN Una VPN rallenta la mia connessione internet? Potrebbe esserci una leggera diminuzione della velocità dovuta alla crittografia dei dati e al percorso più lungo che il traffico deve seguire, ma i migliori provider VPN minimizzano questo impatto. Le VPN sono legali? L’uso delle VPN è legale nella maggior parte dei paesi, ma ci sono alcune nazioni che ne limitano o ne vietano l’uso. È importante verificare le leggi locali del proprio paese riguardo l’uso delle VPN. In Italia sono completamente legali. Come verificare se una VPN funziona? Per verificare se una VPN funziona, puoi controllare il tuo indirizzo IP prima e dopo la connessione alla VPN. Ci sono vari siti web che mostrano il tuo indirizzo IP corrente. Se l’indirizzo cambia dopo aver attivato la VPN, allora funziona correttamente. Puoi anche verificare la tua posizione geografica, testare la velocità di connessione e controllare se riesci ad accedere a contenuti geograficamente limitati. Posso usare una VPN su più dispositivi? La maggior parte dei provider VPN permette l’utilizzo su più dispositivi contemporaneamente con un singolo abbonamento. Posso guardare Netflix con una VPN? Molte VPN permettono di accedere a contenuti di Netflix di altre regioni, ma non tutte riescono a superare le restrizioni geografiche imposte dal servizio. Qual è la differenza tra una VPN gratuita e una a pagamento? Le VPN gratuite spesso hanno limitazioni di velocità, dati e server disponibili, e potrebbero non essere altrettanto sicure o private rispetto a quelle a pagamento. Una VPN protegge anche il mio traffico su rete Wi-Fi pubblica? Sì, una VPN cripta tutto il traffico internet, rendendo sicure le connessioni anche su reti Wi-Fi pubbliche, che sono spesso meno sicure. Devo configurare manualmente la VPN su tutti i miei dispositivi? Molti provider VPN offrono app che semplificano la configurazione su vari dispositivi, ma è possibile configurare manualmente la VPN se necessario. Posso usare una VPN per accedere ai contenuti del mio paese mentre sono all’estero? Sì, una VPN può aiutarti a simulare la tua posizione nel tuo paese d’origine, permettendoti di accedere a contenuti locali mentre sei all’estero. Perché scegliere NordVPN Fra le migliori VPN disponibili sul mercato possiamo citare sicuramente NordVPN, uno dei brand più conosciuti e apprezzati, nonché uno dei più affidabili grazie ad un’esperienza pluriennale. Caratteristiche Principali di NordVPN Le caratteristiche più importanti di NordVPN includono: Crittografia Avanzata : NordVPN utilizza l’algoritmo crittografico Advanced Encryption Standard (AES) con chiavi a 256-bit, rendendo inutili gli attacchi virtuali brute-force e proteggendo i dati degli utenti.

Protocolli di Sicurezza : Offre i protocolli OpenVPN, IKEv2/IPsec e NordLynx (adattamento di WireGuard).

Ampia Rete di Server : Mette a disposizione più di 5.000 server in 60 località diverse dalle Americhe all’Europa, passando per l’Africa e la zona Asia Pacifico, garantendo server veloci indipendentemente dalla posizione degli utenti.

Assistenza Clienti : Il team di assistenza clienti è disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7 per rispondere a qualsiasi dubbio o domanda.

Politica No-Logs : È un servizio no-log controllato da enti esterni che consente agli utenti di mantenere confidenziale la propria attività online e proteggere i propri dispositivi. Funzionalità Avanzate di NordVPN Non mancano le funzionalità avanzate, come Server Speciali : Include IP dedicato, Onion over VPN, Double VPN, Server offuscati e P2P.

Threat Protection : Fornisce uno strato di sicurezza aggiuntivo bloccando siti pericolosi, pubblicità e tracker, oltre a identificare file infetti da malware.

Meshnet : Permette agli utenti di accedere a dispositivi o a tunnel privati e crittografati, semplificando la condivisione dei file, facilitando il lavoro di gruppo, permettendo la creazione di gaming party e altro ancora. Utilizzare una VPN come NordVPN può quindi migliorare notevolmente la tua esperienza online, offrendo sicurezza, privacy e accesso a contenuti globali senza restrizioni. Offerta NordVPN NordVPN offre una promozione con piani a partire da 3,39 euro al mese e un omaggio di dati eSIM. Con un abbonamento di 2 anni, riceverete fino a 20 GB di dati da utilizzare tramite Saily, l’eSIM internazionale per viaggiatori. I dettagli sono: Piano base : 3,39 euro al mese con 1 GB di dati eSIM.

Piano Plus : 4,39 euro al mese con 3 GB di dati eSIM.

Piano Ultimate : 6,89 euro al mese con 20 GB di dati eSIM. Per l’offerta basta cliccare sul seguente link diretto per accedere direttamente dalla pagina di NordVPN.

