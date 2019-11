Creality 3D Ender 3X, a stampante tridimensionale che vi create a soli 145 euro

Creality 3D Ender 3X è la stampante 3D ad alta precisione fai da te, che si costruisce in kit di montaggio, in modo facile, veloce e soprattutto divertente. Al momento fa parte delle periferiche in super sconto e si acquista a questo indirizzo a 145,75 euro sfruttando il coupon in calce.

Creality 3D Ender 3X è una stampante che offre precisione di stampa di ± 0.1mm, con dimensioni della stessa massimo di 220 x 220 x 250mm. Dotato di estrusore MK-10, questo riduce notevolmente il rischio di ostruzione con la punta della testina di stampa che può raggiungere 110 gradi centigradi in circa 5 minuti, così da soddisfare le esigenze di stampa veloce.

Adotta un sistema di cuscinetti lineari a slitta e parti mobili in movimento che determinano, silenziosità di stampa e prestazioni fluide. A livello di alimentazione gode di numerose protezioni, così ce in caso di spegnimento improvviso possa riprendere la stampa da dove la si è interrotta.

Compatibile con vari filamenti da 1,75 mm, come PLA, ABS, TPU, e altre, risulta particolarmente versatile, adatta a progettare giocattoli, elementi architettonici, piccoli componenti, e chi più ne ha più ne metta.

Le dimensioni della macchina sono davvero ridotte, pari a 44 x 41 x 46.5 cm, dunque adatta anche a scrivanie di piccole dimensioni, con un peso inferiore al chilogrammo.

Su TomTop la si paga al momento 145,75 euro; per ottenere tale prezzo è sufficiente inserire il coupon HYENDER3X nel carrello, prima di finalizzare l’acquisto. Clicca qui per comprare. Le spese di spedizione sono gratis e l’oggetto viene spedito da magazzini europei.