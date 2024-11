Creality RaptorX e CR-Scan Raptor sono in offerta per il Black Friday 2024

Pubblicità

Il Black Friday 2024 si avvicina e Creality è già pronta per offrire ai suoi clienti due interessanti macchine per la scansione 3D: la Creality RaptorX e la Creality CR-Scan Raptor, ottime sia per i professionisti che per gli appassionati della stampa 3D.

Personal studios, officine di riparazione auto, ospedali, designer, ingegneri e professionisti della conservazione culturale possono sfruttare le potenzialità degli scanner 3D come questi in offerta per realizzare modelli complessi, effettuare restauri di reperti e molto altro in pochi click e senza chissà quali conoscenze tecniche in materia di scansione tridimensionale.

L’opportunità che si presenta quindi in questo Black Friday 2024 è da non perdere: se volete saperne di più, continuate a leggere questo articolo.

Creality RaptorX

Il RaptorX è progettato principalmente per offrire una maggiore accuratezza nella scansione di oggetti di grandi dimensioni.

Funziona senza fili, quindi offre una maggiore libertà di movimento durante la scansione, e grazie alla presenza di 34 linee incrociate promette una scansione dettagliata e precisa, con un livello di dettaglio che permette di acquisire anche le caratteristiche più sottili degli oggetti.

Grazie agli accessori come la maniglia è facile da trasportare e utilizzare anche in contesti dinamici e diversi.

Si può chiaramente usare anche per scansionare oggetti di dimensioni piccole e medie, in modo da poter essere usato da tutti i professionisti, anche quelli che lavorano con oggetti di varie grandezze.

Creality CR-Scan Raptor

Il CR-Scan Raptor invece è un’ottima macchina per chi cerca un dispositivo più accessibile senza compromettere la qualità.

Offre precisione e affidabilità soprattutto nella scansione di oggetti di piccole e medie dimensioni. Pur non offrendo tutte le funzionalità avanzate del RaptorX, come la scansione wireless e le linee incrociate aggiuntive, è comunque una valida soluzione, facile da usare e adatta a una vasta gamma di applicazioni professionali.

I vantaggi si riscontrano soprattutto in termini di prezzo, risultando quindi una buona scelta specie per chi sta iniziando nel campo della scansione 3D, ma non vuole rinunciare a un prodotto di qualità.

La promozione

In poche parole se avete bisogno di uno scanner in grado di adattarsi a diverse tipologie di oggetti, in particolare se lavorate con oggetti di grandi dimensioni, il RaptorX è senza dubbio la scelta migliore. Costa 4.699 € ma con l’offerta Black Friday 2024 risparmiate più di 1.300 €: lo pagate 3.379 €.

Se invece il vostro obiettivo è scansionare oggetti di dimensioni più contenute, ma con un buon livello di dettaglio, il CR-Scan Raptor fa al caso vostro, anche grazie al suo prezzo competitivo. Costa 1.599 € ma con l’offerta Black Friday 2024 risparmiate 500 €: lo pagate 1.099 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

Le immagini presenti in questo articolo sono state messe a disposizione dall’inserzionista.