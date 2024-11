Crucial sconta SSD esterni ed interni e memorie nelle offerte Black Friday

Pubblicità

La settimana del Black Friday di Amazon è una imperdibile occasione per dotare il vostro Mac o PC di un disco interno o esterno ultraefficiente e, grazie alla disponibilità dei tagli da 4 TB, di una capacità che non avreste mai immaginato.

Queste memorie sono ottime anche per aggiungere tanta memoria operativa per video e foto da trasportare con voi o custodire in un luogo riservato per conservare le vostre memorie.

Una guida completa in questo senso ve la fornisce il tutorial/guida di Macitynet che trovate su questa pagina.

Ma Crucial produce anche compattissimi SSD esterni da portare sempre con voi in tasca o nello zaino per un backup, un accesso veloce a file che occuperebbero spazio nel disco principale e tanti altri usi: le serie X9 e X10 rappresentano il massimo per affidabilità e velocità per le interfacce USB-C nelle varie versioni e compatibili con Mac, PC Windows e iPad Pro.

Ecco i principali prodotti in sconto per le offerte del Black Friday

Nota: i prezzi sono stati aggiornati in base alle variazioni di queste ore e si riferiscono ai prezzi di listino o al prezzo medio degli ultimi giorni.

A 15,19 € invece di 18,99 € | sconto 20% – fino a 2 dic 24

A 22,93 € invece di 26,99 € | sconto 15% – fino a 2 dic 24

A 23,19 € invece di 28,99 € | sconto 20% – fino a 2 dic 24

A 26,39 € invece di 32,99 € | sconto 20% – fino a 2 dic 24

A 27,99 € invece di 34,99 € | sconto 20% – fino a 2 dic 24

A 39,99 € invece di 49,99 € | sconto 20% – fino a 2 dic 24

A 41,99 € invece di 54,99 € | sconto 24% – fino a 2 dic 24

A 44,99 € invece di 59,99 € | sconto 25% – fino a 2 dic 24

A 51,93 € invece di 64,91 € | sconto 20% – fino a 2 dic 24

A 58,09 € invece di 82,99 € | sconto 30% – fino a 2 dic 24

A 63,99 € invece di 79,99 € | sconto 20% – fino a 2 dic 24

A 76,99 € invece di 109,99 € | sconto 30% – fino a 2 dic 24

A 70,02 € invece di 75,00 € | sconto 7% – fino a 2 dic 24

A 84,56 € invece di 120,96 € | sconto 30% – fino a 2 dic 24

A 80,99 € invece di 87,99 € | sconto 8% – fino a 2 dic 24

A 97,99 € invece di 105,99 € | sconto 8% – fino a 2 dic 24

A 228,99 € invece di 243,99 € | sconto 6% – fino a 2 dic 24

A 110,99 € invece di 122,99 € | sconto 10% – fino a 2 dic 24

A 35,50 € invece di 46,03 € | sconto 23% – fino a 2 dic 24

A 20,00 € invece di 20,90 € | sconto 4% – fino a 2 dic 24

A 45,99 € invece di 57,75 € | sconto 20% – fino a 2 dic 24

A 231,99 € invece di 244,99 € | sconto 5% – fino a 2 dic 24

A 56,99 € invece di 64,36 € | sconto 11% – fino a 2 dic 24

A 248,99 € invece di 264,99 € | sconto 6% – fino a 2 dic 24

A 85,40 € invece di 90,24 € | sconto 5% – fino a 2 dic 24

A 141,99 € invece di 171,99 € | sconto 17% – fino a 2 dic 24

A 158,99 € invece di 181,99 € | sconto 13% – fino a 2 dic 24

A 226,99 € invece di 266,45 € | sconto 15% – fino a 2 dic 24

A 292,99 € invece di 316,48 € | sconto 7% – fino a 2 dic 24

