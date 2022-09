Cubot KingKong CS, smartphone da battaglia quasi a metà prezzo

Vi serve un secondo telefono per lavorare, o uno da usare spensieratamente in viaggio e in vacanza? Tenete allora a mente che in questo momento il Cubot KingKong CS è scontato quasi a metà prezzo, perciò vi costa meno di 100 euro.

Non è uno smartphone di ultima generazione ma ha tutto quel che occorre per accompagnarvi nei più tradizionali usi senza sforzo. Monta infatti un processore quad-core MT6580 con GPU Mali-400 e 2 GB di RAM, che se ad oggi possono sembrare pochi in realtà vanno benissimo per gestire telefonate, mail, navigazione web, messaggi, Whatsapp, Facebook, app social e simili.

Usa infatti Android 10 in Edizione Go, quella progettata appositamente per volare anche su hardware di fascia medio-bassa. Lo schermo è da 5 pollici, il che rende quindi il telefono compatto e facile da maneggiare; ha una risoluzione HD a 1.280 x 720 pixel.

Anche la batteria può sembrare piccolina visto che parliamo di un componente da 4.400 mAh, ma proprio perché dietro c’è tutto quel che abbiamo già scritto, in realtà riesce a sopravvivere per almeno un paio di giorni con una sola carica.

C’è spazio per due schede microSIM e per una microSD con cui espandere eventualmente la memoria interna (e metterci soprattutto foto e video, registrati a 5 MP con la fotocamera anteriore oppure a 8 MP con quella posteriore), che è di 16 GB e sufficiente quindi per installare le varie app e poco altro.

E’ un telefono 3G, quindi non si naviga alle ultime velocità, ma è anche di tipo rugged, ovvero di quelli che possono cadere senza rompersi e senza doverci mettere una ingombrante custodia, proprio perché la scocca riesce ad assorbire colpi e urti. La certificazione IP68 poi assicura che il telefono può sopravvivere senza problemi anche ad immersioni in acqua, quindi potete portarvelo al mare o in piscina ed esser sicuri che sabbia, polvere e acqua non riusciranno a infilarsi all’interno e danneggiarne i componenti.

Questo telefono costa 141,84 euro ma al momento c’è un’offerta che sconta il prezzo del 46%, quindi lo si andrà a pagare 76,60 euro.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.