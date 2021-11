Cyber Monday, nuovi Magic Keyboard e Magic Mouse al minimo di sempre

La Magic Keyboard senza tastierino numerico e il Magic Mouse vanno al minimo storico, rispettivamente 79,00 euro e 59,90 €

La tastiera di cui parliamo è l’ultima versione, con batterie ricaricabili integrate, Bluetooth e connessione automatica con il Mac. Differisce dalla precedente versione essenzialmente per il cavo che è Lightning su USB-C mentre al nuova versione aveva un cavo USB-2, meno comodo per la ricarica se si ha un nuovo Mac il nuovo tipo di porte.

La Magic Keyboard è perfetta per chi vuole avere una tastiera molto responsiva con tasti specifici per il mondo Apple. Costerebbe 109 euro, un prezzo che molti si sentono di pagare per la qualità del dispositivo, basato sul classico meccanismo a forbice che ora Apple ha recuperato sui nuovi MacBook Pro 16″. Ricordiamo che questa tastiera funziona anche con gli iPhone, iPad, iPad mini, iPad Air, iPad Pro.

ll Magic Mouse 2, come dice il nome, è l’erede del Magic Mouse originale. La seconda versione affina le tecnologie e fa fronte ai problemi che aveva manifestato la prima versione. In particolare abbiamo ora una batteria ricavabile interna e la porta lightning per la ricarica veloce.

Come si legge dalle specifiche anche questa è l’ultima versione del Magic Mouse, quella che viene offerta con gli iMac. Nella scatola c’è infatti il cavo di ricarica in maglia intrecciata USB-C e non più il vecchio cavo di ricarica USB-A.

La tastiera scende da 109,00 € (prezzo Apple) a 79 €

Il mouse scende da 85 € (prezzo Apple) a 59,99 €