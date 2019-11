Black Friday week: solo oggi sconto fino al 35% su Photoshop e Lightroom

La Black Friday Week di Amazon è iniziata e c’è spazio anche per il software in promozione e, in particolare, per software di altissima qualità: Photoshop e Lightroom. Questi due programmi, in versione Mac e PC, sono offerti con uno sconto fino al 35% grazie ad una operazione sconto che offre le versioni di questi due programmi in uso per un anno.

Photoshop non ha bisogno di presentazioni. È il principale programma per il fotoritocco sul mercato mondiale; per funzioni, potenza, flessibilità non ha praticamente alcun rivale. Se siete un professionista della grafica non potete non avere questa applicazione e soprattutto non conoscerla. Amazon vi offre la possibilità di comprare l’utilizzo per un anno, tutti gli aggiornamenti inclusi, a 189,99 euro invece che 272 euro.

Lightroom è il corrispettivo in quanto a leadership di Photoshop nel campo del trattamento dei negativi digitali. Permette di modificare, adattare, migliorare le fotografie con una serie di potentissimi strumenti studiati ad hoc per i fotografi professionisti. Offre anche un database per classificare e archiviare le proprie foto attuando ricerche sui più disparati campi personalizzati e anche sui metadati delle fotografie. Amazon offre anche qui un abbonamento di un anno in sconto a 99,99 euro invece che 145,52 euro.

Amazon offre anche il Photography Plan che costa 145,52 euro (sempre per un anno). Incluso trovate sia Photoshop che Lightroom, ma attenzione a non farvi ingannare dal prezzo: chi pensa di usare prevalentemente Photoshop potrebbe avere più convenienza a fruire dallo sconto che menzioniamo sopra, comprando Photoshop a 189,99 euro, in quanto nell’abbonamento al solo Photoshop sono inclusi 100 GB di spazio cloud (e non 20 GB come nel Photography Plan) e in più offre accesso gratis alla enorme libreria del Creative Cloud Market, ovvero ad un database con Interfacce utente, Forme vettoriali, Icone, Pattern, Pennelli.