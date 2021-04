Da Juice iPhone 12 e 12 mini costano meno, anche in 20 rate

Per chi desidera un nuovo prodotto Apple nei negozi della catena Juice Apple Premium Reseller è possibile comprarlo e usarlo subito, diluendo il pagamento in 20 piccole rate a Tasso Zero reale con TAN e TAEG pari a zero, anche per iPhone 12 e 12 mini proposti in sconto. I lettori interessati però devono fare in fretta perché, salvo un rinnovo a sorpresa, questa offerta scade il 10 aprile.

Per chi vuole iPhone 12 o iPhone 12 mini l’offerta di Juice è doppiamente vantaggiosa perché entrambi gli smartphone sono proposti in sconto. Per esempio iPhone 12 che Apple propone a partire dal prezzo di listino di 939 euro, nei negozi Juice e anche nello store online si compra a 869 euro. Chi desidera suddividere il pagamento in 20 rate più piccole lo pagherà in 20 rate da 43,45 euro al mese, sempre con TAN e TAEG pari a zero.

iPhone 12 mini è proposto da Apple a partire dal prezzo di listino di 839 euro, invece nei negozi Juice costa solamente 769 euro. Per chi lo desidera è sempre possibile pagarlo in 20 rate più piccole da 38,45 euro al mese, senza alcun costo aggiuntivo per spese né interessi.

Ricordiamo che i negozi Juice, grazie alle misure di sicurezza e agli appuntamenti su prenotazione, rimangono aperti anche nelle zone rosse. Il negozio Juice online è disponibile da questa pagina, invece per l’elenco di tutti i negozi della catena Juice si parte da qui.