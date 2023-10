Da Juice sconti Sonos su speaker e soundbar solo per tre giorni

Nei negozi Juice, catena Apple Premium Reseller, e nel negozio online Juice una selezione di dispositivi audio Sonos è proposta con lo sconto del 20%, ma solamente per tre giorni, fino al 29 ottobre.

Si va dallo speaker singolo per musica a casa e ovunque, alle soundbar per migliorare drasticamente l’audio e la visione di film, serie, TV e videogiochi, fino a kit e sistemi completi per esperienze home Theater.

Si parte da solamente 239 euro (invece del prezzo di listino di 299€) per la soundbar Sonos Ray facile da installare e usare che migliora l’ascolto di film, serie, TV giochi e musica.

Per chi vuole gustare l’elevata qualità audio Sonos in qualunque stanza della casa così come all’aperto Sonos Move è proposto in sconto a solamente 329 euro, invece di 449 euro. Chi lo desidera può pagare in 20 rate più piccole da 16,45€ al mese senza interessi, in offerta fino al 31 dicembre.

La soundbar Sonos Beam dei seconda generazione scende da 549€ a 439 euro, oppure in 20 rate da 21,95€ al mese. Il subwoofer Sonos Sub Mini a listino per 499 euro, è proposto in offerta a 399€, oppure in 20 rate da 19,95€ al mese, sempre senza interessi.

Invece il subwoofer Sonos Sub 3 di terza generazione a listino per 899€, da Juice si compra a 719 euro, oppure in 20 rate da 35,95€ al mese. Infine la soundbar più potente e sofisticata del marchio Sonos Arc a listino per 999€, è proposta in offerta a 799€ oppure in 20 rate mensili da 39,95€.

Tutti i prezzi in sconto della promozione Juice Sonos sono validi solamente nelle giornate del 27, 28 e 29 ottobre, saldo dove diversamente specificato. Il negozio Juice online è disponibile da questa pagina, invece per l’elenco di tutti i negozi della catena Juice si parte da qui.