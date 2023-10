Amazon genera immagini e sfondi AI per prodotti veri, peccato la forchetta

Amazon sta lanciando una nuova funzione beta che consente agli inserzionisti di creare immagini di sfondo generate da Intelligenza Artificiale AI per i prodotti da vendere sulle pagine della piattaforma. L’azienda la descrive come “una soluzione di intelligenza artificiale generativa progettata per rimuovere le barriere creative” e migliorare le presentazioni dei materiali in vendita.

Amazon considera questa funzione come un’alternativa ideale alle immagini dei prodotti davanti a sfondi bianchi generici, o a cattivi lavori di Photoshop. Amazon afferma che il processo è facile e non richiede competenze tecniche.

Il colosso dell’e-commerce fornisce l’esempio del tostapane che mostriamo in questo articolo. L’oggetto è mostrato con uno sfondo vuoto grigio-biancastro a sinistra, mentre l’ambiente generato dall’IA a destra aggiunge un po’ di vita alla scena. Tuttavia, come fa notare The Verge, quella “forchetta” in basso a destra sembra avere circa sei o sette denti in più.

Amazon afferma che i dati confermano l’efficacia dello strumento:

Quando lo stesso tostapane viene inserito in un contesto di vita quotidiana, come su un piano cucina accanto a un croissant, in un annuncio mobile Sponsored Brands, i tassi di click possono essere più alti del 40% rispetto agli annunci con immagini di prodotto standard

Il rivenditore online vede questa funzione come un modo per gli inserzionisti di creare immagini ambientate attraenti senza spendere una fortuna.

Amazon genera immagini AI personalizzate

Per utilizzare lo strumento, gli inserzionisti possono selezionare il loro prodotto nella Console pubblicitaria di Amazon, fare clic su “Genera” e scegliere tra diverse opzioni di immagini realizzate “in pochi secondi”. Consente di perfezionare le immagini con brevi prompt di testo e, a quanto pare, produce più versioni della stessa.

Il lancio di questa funzione segue altri strumenti di intelligenza artificiale del rivenditore. Amazon ha introdotto una funzionalità di intelligenza artificiale a settembre che genera testo per le descrizioni dei prodotti, e un’altra funzione lanciata quest’estate crea riassunti delle recensioni dei prodotti tramite AI.

Amazon ha iniziato a implementare la generazione di immagini per “alcuni inserzionisti selezionati” e ne espanderà progressivamente la disponibilità nel tempo. Presto, gli oggetti in vendita non avranno più sfondi anonimi. Ne vedremo delle belle?

Tutti gli articoli che parlano di intellingeza artificiale sono disponibili nella sezione dedicata di maacitynet.