Da Tuya il sensore di umidità che trasforma gli apparecchi elettrici in smart

Quando si tratta di casa smart uno dei brand che spicca per funzionalità e risparmio è certamente Tuya. ancora una volta stupisce presentando un piccolo sensore di umidità, che fornisce tante info sul comfort della casa, ma che riesce a controllare gli apparati elettrici come TV, condizionatori e chi più ne ha, più ne metta. In offerta al momento costa 11 euro. Clicca qui per acquistarlo.

Come già anticipato, si tratta anzitutto di un dispositivo che segnala l’umidità in casa, e che è in grado di restituire sul piccolo schermo informazioni importanti come la temperatura registrata, la data, l’orario e altro ancora. Se già questa funzione giustificherebbe il prezzo di 11 euro, non finisce qui.

E’, infatti, anche un vero e proprio telecomando universale, che consentirà di controllare con lo smartphone gli elettrodomestici, come ad esempio STB(Set-Top-Box), TV Box, TV, Aria Condizionata, ventilatore, DVD, e altri ancora, risultando compatibile con la maggior parte dei marchi, con supporto a oltre 4000 brand 50000 dispositivi.

Non solo, oltre a controllare gli apparecchi con l’app da smartphone, sarà anche possibile servirsi di Alexa o l’Assistente Google per accendere la TV, gestire l’aria condizionata e altro ancora. Inoltre, in base ai valori registrati dal sensore, è possibile creare automazioni per migliorare il comfort in casa. Per esempio, accendere il condizionatore d’aria quando la temperatura è superiore a 26 gradi, o accendere l’umidificatore quando l’umidità è inferiore al 50%.

Come già anticipato, abbinando il sensore ad un apparecchio, come la TV, sarà possibile sfruttare Amazon Alexa, o Google Home per controllare il dispositivo, anche tramite comandi vocali. Un piccolo pulsante sulla parte superiore permetterà di accendere la luce per poter leggere le informazioni a schermo anche di notte.

Il telecomando universale in questione si acquista in offerta direttamente a questo indirizzo a 11 euro. Prima dell’acquisto dovete avere solo l’accortezza di scegliere la versione che più vi piace tra quella con orario AM/PM o formato 24 ore.