Mac mini M4 sarà il computer Apple più piccolo di sempre

Che un aggiornamento Mac sia in arrivo è risaputo, Apple ha fretta di introdurre il suo ultimo e più potente chip M4 per supportare le funzioni AI: era altrettanto noto che tra i Mac M4 in arrivo uno avrebbe ricevuto un rinnovo estetico e di design totale: ora arriva la conferma insieme a un’anticipazione: si tratterà di Mac mini M4 e cambierà totalmente dentro e fuori per diventare il computer Apple più piccolo mai realizzato.

Come ormai sempre più spesso capita grazie all’accesso di Bloomberg a fonti ben informate all’interno di Apple, riportano di un computer ottenuto in sostanza dalla scheda madre di un iPad Pro M4 installata all’interno di uno chassis molto più piccolo del Mac mini attuale.

Ricordiamo che lo chassis attuale e lo stesso design sono in uso da oltre 10 anni e inizialmente ospitavano chip Intel che richiedevano schede madri di dimensioni generose e spazio per dissipare il calore emesso. Con il passaggio ad Apple Silicon l’interno dello chassis di Mac mini risulta libero e inutilizzato in diversi punti, grazie a scheda madri molto più piccola e ridotta emissione di calore.

Chi ha visto due dei prototipi in test a Cupertino rivela che Mac mini M4 è grande all’incirca come l’attuale Apple TV, dispositivo con base quadrata di 9,3 cm e spesso 3,1 cm, salvo che lo spessore del computer potrebbe essere superiore. L’esterno dello chassis sembra rimarrà in metallo, al contrario di Apple TV realizzato in plastica di alta qualità. Sempre nei prototipi sono state avvistate fino a tre porte USB-C, oltre allo spazio per ospitare connettore di alimentazione e uscita HDMI.

Come il modello attualmente a listino Mac mini M4 arriverà in versione base e anche con un modello superiore dotato di chip con più core di calcolo, GPU e NPU. La buona notizia è che il modello base dovrebbe arrivare presto, perché i costruttori lo invieranno ad Apple entro agosto per la commercializzazione successiva che a questo punto sembra potrebbe iniziare già a settembre.

Invece il modello Mac mini M4 con versioni di chip superiori dovrebbe essere disponibili solo successivamente, a partire dal mese di ottobre. Oltre a Mac mini entro al fine dell’anno sono attesi anche iMac e MacBook Pro sempre con Apple Silicon M4.