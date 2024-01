Su DAZN alcune partite e contenuti gratis per tutti anche in Italia

DAZN rivoluziona l’esperienza sportiva, offrendo ora una modalità gratuita di accesso a contenuti selezionati, incluse alcune partite ed eventi premium, sia in diretta che on demand, senza richiedere un abbonamento. Dopo il lancio di questa funzione in Germania, anche l’Italia accoglierà un palinsesto da poter guardare senza alcun abbonamento.

La piattaforma offre, per la prima volta, gratis a tutti i fan l’opportunità di godere gratuitamente di contenuti esclusivi, compresi highlights, formati originali on demand e partite di calcio in diretta come la LALIGA EA Sports, Liga Portugal Betclic, e l’Emirates FA Cup. Questo approccio si estende anche al multisport, con la CEV Champions League di Volley maschile e femminile.

Il debutto italiano della modalità gratuita di DAZN sarà segnato dalla trasmissione in diretta della sfida di FA CUP tra Tottenham e Manchester City il 26 gennaio. Successivamente gli appassionati potranno godersi anche le tre amichevoli della Riyadh Season Cup, con l’atteso incontro tra Messi e Cristiano Ronaldo, segnando il debutto globale della modalità free di DAZN.

Un’enfasi particolare è posta sulle competizioni femminili, con la trasmissione gratuita di match della UEFA Women’s Champions League e Serie A eBay Femminile. Questo impegno mira a rendere i campionati femminili più accessibili, aumentandone la visibilità e supportandone la crescita in termini di pubblico.

Stefano Azzi, CEO di DAZN Italia, sottolinea che il lancio della modalità gratuita è un passo significativo verso la trasformazione della piattaforma in un punto di riferimento completo per gli appassionati di sport. Per coloro che non sono ancora abbonati, è sufficiente visitare dazn.com/home, cliccare su uno dei contenuti gratuiti disponibili e registrarsi gratuitamente con e-mail, nome e cognome.

