DAZN X renderà il calcio in streaming più social e interattivo

DAZN annuncia DAZN X, un nuovo hub che nasce dall’acquisizione dell’azienda di streaming Texel, nota per la sua tecnologia video e audience engagement: l’idea è quella di rendere la visione delle partite in streaming meno passiva e con maggiori interazioni da parte dello spettatore.

DAZN X nasce dall’acquisizione da parte di DAZN Group di Texel, società che si occupa di video streaming con sede a Tel Aviv in Israele. Texetl è nota per il suo motto ” “Socializing streams”, che letteralmente può tradursi in “socializzazione dello streaming”. In altri termini, Textel rende più interattivo lo streaming, con possibilità di guardare e commentare dal vivo, magari con amici, il flusso video.

Ancora la nuova piattaforma sincronizzerà le trasmissioni e renderà possibili commenti interattivi, scommesse, giochi e acquisti, nonché la personalizzazione dell’esperienza di visione dove ciascun utente può vedere a schermo informazioni personalizzate. Ovviamente, resta da vedere come questa acquisizione trasformerà in futuro la visione delle partite in streaming.

L’intero team di Texel, formato da 50 innovatori si unirà a DAZN X per lavorare al fianco dei team di DAZN. Così il colosso descrive l’avvenuta acquisizione:

L’acquisizione di Texel permetterà a DAZN di offrire ai tifosi un’esperienza ancora più completa: DAZN X si concentrerà infatti sullo sviluppo di contenuti interattivi e coinvolgenti come parte integrante del servizio di streaming sportivo offerto da DAZN.

Gli abbonati di DAZN potranno parlare, condividere, fare acquisti e giocare con i loro amici mentre assistono in diretta a contenuti sportivi premium

Shay Segev, co-CEO di DAZN, parla di una vera e propria rivoluzione nell’esperienza di visione dello sport, che non sarà più soltanto passiva, ma al contrario sarà vitalizzata da una maggiore interazione tra gli utenti, risultando in una la visione più social e maggiormente coinvolgente.

L’acquisizione di Texel e il lancio di DAZN X rappresentano un’accelerazione significativa della nostra strategia e ci posizionano come leader dell’innovazione sportiva a livello mondiale

Allo stesso modo anche i vertici di Texel si sono detti soddisfatti di questa acquisizione, soprattutto perché:

DAZN condivide la nostra visione di ridefinire l’esperienza dello spettatore fornendogli contenuti più ricchi e interattivi. Siamo entusiasti di unirci al team di DAZN, con cui condividiamo l’obiettivo di innovare e rimodellare la visione dello sport, migliorandola sempre di più

Si tratta sicuramente di una buona notizia per gli utenti di DAZN (per abbonarsi si può partire da questa pagina), che nei giorni scorsi sono insorti per l’annunciato cambiamento delle politiche di visione sugli abbonamenti condivisi. Sull’argomento, comunque, è stato già ufficializzato il dietro front di DAZN, almeno per il momento.