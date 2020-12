Dieci regali Apple da acquistare su Amazon con consegna prima di Natale

Natale è ormai alle porte, ma se pensate di essere in ritardo per i regali Apple vi sbagliate di grosso. Ecco una lista di dieci dispositivi o accessori Apple che potete ancora acquistare su Amazon con consegna assicurata prima del Natale. Da iPhone ad iPad, da Apple EV ad Apple Watch, è ancora tutto disponibile.

1 Se volete fare un regalo tecnologico a uno sportivo, non possiamo che consigliarvi la PowerBeats Pro. Si tratta delle cuffie bluetooth senza fili di Apple, ottimizzate per l’utilizzo sportivo. Sono le alternative alle AirPods per chi appunto vuole utilizzarle durante una corsa o lo sport. Potete acquistarle su Amazon a 189,99 euro direttamente a questo indirizzo.

2 Se, invece, preferite mantenervi più sul classico, non mancano le AirPods normali, quelle di seconda generazione, e con ricarica batterie wireless. In questo caso il prezzo è di 179,99 euro, con consegna prevista sempre prima di Natale. Clicca qui per acquistarle.

3 Altro regalo di Natale perfetto è Apple TV. Quella che vi segnaliamo in questo articolo è la versione 4K, certamente consigliabile per chi deve utilizzarla con una televisione 4K. Il set top box Apple è l’ideale per diversi motivi. Da un lato, infatti, trasforma la TV in un vero e proprio centro multimediale, dandovi anche accesso a tutti i principali servizi di streaming video, come Netflix, YouTube, Disney+, ma ovviamente anche Apple TV+, che sta iniziando a ingranare, con show e programmi esclusivi. Dall’altro, è un’ottima scelta anche per gli amanti dei giocatori: a nostro modo di vedere è il miglior modo per godere di Apple Arcade, il servizio in abbonamento per giochi. Clicca qui per acquistare.

4 Se, invece, dovete fare un regalo a chi possiede già una Apple TV, allora potreste optare per un gamepad compatibile, proprio per il motivo che dicevamo sopra: il set top box Apple è una macchina da gioco, se abbinata ad Apple Arcade. Se siete di questo avviso, non potrete che rivolgervi a SteelSeries Nimbus+, uno dei pad più adatti allo scopo, che funzionerà anche con iPhone e iPad. Compratelo da qui.

5 Se volete, invece, regalare un tablet, allora non possiamo che consigliarvi queste due tipologie: iPad mini o iPad Pro 11 pollici. Si tratta di periferiche completamente diverse, nel design, nel prezzo e nell’utilizzo. Il mini è certamente più maneggevole e trasportabile, comodo per la visione di film o in ambito videoludico, mentre il Pro è consigliabile, oltre che per film e giochi, anche in ambito business, magari unita a una tastiera che di fatto lo trasforma in un notebook, o quasi.

6 Ancora, altro regalo certamente gradito, è Apple Watch. L’orologio della Mela, divenuto ormai iconico, è stato rilasciato quest’anno anche in versione SE. Si tratta di un’ottima soluzione per chi non vuole spendere cifre alte, ma avere allo stesso tempo un prodotto assolutamente nuovo nel panorama, e con specifiche avanzate. Probabilmente è quello che gode, attualmente, del miglior rapporto qualità prezzo.

7 E veniamo, naturalmente, al reparto iPhone. Il primo dei dispositivi che potete ancora acquistare su Amazon con consegna prima di Natale è iPhone SE. Si tratta del dispositivo entry level della Mela. E’ quello che costa meno, ma non pensiate che rinunci alla potenza: è ancora validissimo dal punto di vista delle specifiche tecniche, e risulta essere uno dei più maneggevoli per chi necessità di un terminale utilizzabile a una mano. Costa 469 euro e si acquista da qui.

8 Se non avete problemi di budget, però, il consiglio è quello di acquistare iPhone 12 mini. Si tratta del modello più piccolo dell’ultima line up appena rilasciata da Apple. In termini di potenza è identico ad iPhone 12, stesso processore A14, ma con una dimensione schermo di 5,4 pollici. Praticamente è come avere un iPhone SE con schermo OLED, Face ID, camera e processore più potente, e design aggiornato all’ultimissima versione. Il regalo perfetto se il vostro portafogli consente una spesa di 838,99 euro.

9 Se volete spendere meno, senza però essere assolutamente banali, ecco il Magic Mouse 2 nero. E’ il mouse che Apple abbina a iMac Pro, con una colorazione scura, completamente opposto alla consueta tonalità bianca. Tra le particolarità la batteria integrata, che permette al mouse di essere più leggero e con una base d’appoggio ancora più stabile: ha meno attrito e scivola alla perfezione sulla scrivania. Costa 99 euro e si acquista su Amazon con consegna prima di Natale direttamente a questo indirizzo.

10 Rimanendo sempre in tema di accessori, se l’amico o il parente a cui fare il regalo possiede già un iPad Pro, il regalo ideale la Smart Keyboard. Si tratta di una cover con tastiera, adatta per iPad Pro 11 pollici di 2ª generazione e iPad Air 4ª generazione. Non è certamente a buon mercato, ma farete un figurone. Si acquista direttamente da qui.

Ovviamente, prima di acquistare, accertatevi sempre che Amazon riporti la dicitura in verde “Consegna prima di Natale”.