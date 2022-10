iPhone 14 vs iPhone 13, quale scegliere

iPhone 14 o iPhone 13? Scegliere l’iPhone “economico” di quest’anno o quello dello scorso anno che come sempre accade resta a listino ad un prezzo più basso? La domanda è tanto più pressante se si considera che, come accenniamo nella nostra recensione di iPhone 14 i due telefoni sono molto simili e nello stesso tempo non molto differenti neppure da iPhone 12.

Macitynet ha recensito tutti e tre i modelli, iPhone 12, iPhone 13 ed iPhone 14 ma per ovvie ragioni di tempi di rilascio non ha potuto confrontarli uno con l’altro nel contesto di tutte le recensioni. Proviamo qui a spiegarvi che cosa ne pensiamo quando si tratta di scegliere uno o l’altro, con specifico riferimento ad iPhone 13 e iPhone 14 ma anche facendo qualche cenno finale ad iPhone 12.

Estetica

Cominciando in primo luogo dall’aspetto, diciamo subito che è difficile se non impossibile capire se in mano abbiamo un iPhone 13 o iPhone 14. Anche con lente di ingrandimento alla mano si faticherà infatti a percepire le differenze tra i due modelli.

Entrambi i telefoni sono fatti degli stessi materiali pregiati, ossia vetro e alluminio, così come non manca il Ceramic Shield protettivo sul vetro anteriore. Il design è anche questo identico: la tacca frontale è la stessa sui due dispositivi visto che Apple ha introdotto la Dynamic Island soltanto sui modelli di iPhone 14 Pro. Apple aveva ridotto la tacca da iPhone 12 ad iPhone 13 ma iPhone 14 non cambia rispetto ad iPhone 13

Anche dimensioni non cambiano, (a meno che non si voglia considerare lo spessore inferiore di 0,016 cm e il peso di un grammo minore di iPhone 13 un cambiamento). Solo la piattaforma della fotocamera è leggermente più piccola in iPhone 13 rispetto ad iPhone 14.

Caratteristiche tecniche

Anche la scheda tecnica propone diverse somiglianze. Anzi, come già accennato, sono enormemente di più le similitudini delle differenze. Certo quelle le specifiche che contano di più restano le stesse o quasi.

Display

Se si parte dal display, è il medesimo: Super Retina XDR da 6,1 pollici di diagonale, con risoluzione pari a 2532×1170 e una densità di pixel pari a 460 ppi, con stesso contrasto di 2.000.000:1.

Entrambi gli schermi supportano True Tone, ampia gamma di colori P3, ed entrambi raggiungono la stessa luminosità di picco, di 800 not, 1200 per i contenuti HDR.

Processore

Per la prima volta Apple ha deciso di proporre in la stessa CPU del precedente modello. I modelli standard di iPhone 14, infatti, montano il chip A15 Bionic, con una CPU a 6 core, con 2 core performance e 4 core efficenza. Entrambi gli iPhone propongono il Neural Engine a 16 core.

Quel che cambia, è un core in più nella GPU: iPhone 14 propone una GPU a 5 core, mentre iPhone 13 una a 4 core. Si tratta di una differenza davvero troppo risicata per poterla apprezzare in modo evidente e immediato. Probabilmente, questa core in più servirà per i giochi, e per le nuove funzionalità di fotografia computazionale di cui è dotato iPhone 14.

Qui sotto vi proponiamo le differenze di prestazioni tra iPhone 14 iPhone 13

Fotografia

Se l’estetica è identica, e la scheda tecnica davvero molto simile, il reparto in cui iPhone 14 dovrebbe avere qualche vantaggio è nelle fotocamere. Sono sempre due sul posteriore, disposte in modo identico ad iPhone 13, così come una sul frontale all’interno della tacca.

Entrambi i sensori posteriori di iPhone 14 sono da 12 MP, proprio come il predecessore. Si tratta del modulo principale, affiancato da quello ultrawide. Tuttavia, il sensore principale dell’iPhone 14 è più grande del predecessore, con pixel più grandi di 1,9 micron, e con un’apertura f/1,5 più veloce.

Questo dovrebbe portare a foto e video migliori, offrendo più dettagli e meno rumore. Anche la modalità notturna dovrebbe essere migliorata con l’esposizione ora due volte più veloce. Inoltre, la funzione Photonic Engine presente solo su iPhone 14 aiuta a migliorare le prestazioni in condizioni di scarsa illuminazione in tutte le fotocamere.

Anche la fotocamera frontale dell’iPhone 14 è cambiata. Questa nuova fotocamera TrueDepth, sebbene da 12 MP come la precedente di iPhone 13, ha un’apertura ƒ/1.9 (contro 2.2) che dovrebbe aiutare in condizioni di scarsa illuminazione. Per la prima volta, inoltre, si ottieni l’autofocus su una camera frontale.

In termini di video, Apple ha introdotto una nuova modalità Action, per aggiungere una migliore stabilizzazione ai video in movimento.

Macitynet ha svolto alcune prove. Come vede qui sotto nell’uso quotidiano non ci sono differenze apprezzabili. Chi vuole davvero il massimo della fotografia mobile, difficilmente volgerà l’attenzione ai modelli standard di iPhone ma si rivolgerà al Pro

Altre differenze

iPhone 14 aggiunge alcune novità che potrebbero essere sulla carta interessanti ma che nei fatti lo sono molto meno delle apparenze.

SOS Satellitare

iPhone introduce il sistema di chiamata di emergenza via satellite. Questa permetterà di lanciare messaggi in zone dove non c’è campo, così da poter chiedere aiuto in situazioni davvero estreme. Al momento il lancio è previsto in Usa e Canada. Inoltre, gli iPhone venduti in Cina, Hong Kong e Macao non sono provvisti di questa funzione. Infine Apple precisa che SOS Emergenze potrebbe non funzionare in luoghi che si trovano al di sopra dei 62 gradi di latitudine, quindi le zone settentrionali del Canada e dell’Alaska.

Il servizio sarà comunque gratuito per 2 anni, successivamente sarà in abbonamento, ma Apple non ha comunicato i prezzi.

Il collegamento via satellite per le emergenze di iPhone 14 permette di inviare esclusivamente brevi messaggi di testo, sostanzialmente predefiniti, incluse le coordinate della, posizione ai centri di soccorso. Non è possibile effettuare chiamate.

Insomma, anche questa funzione, che comunque potrebbe avere un certo peso e importanza, al momento non sembra poter fare la differenza tra i due modelli, non fosse altro perché non è dato sapere quando e se arriverà in Italia.

Rilevamento Incidenti

Interessante anche la funzione di Rilevamento Incidenti che permette di rilevare gli incidenti stradali e inviare chiamate e messaggi di emergenza. Si tratta di una funzione simile a quella del rilevamento cadute presente da tempo su Apple Watch. Da notare, comunque, che l’importanza di questa funzione viene mitigata dal sistema di eCall, un servizio obbligatorio su tutte le automobili di nuova generazione immatricolate a partire da marzo 2018.

eCall nasce per disposizione europea al fine di rilevare un incidente e chiamare soccorso. In altri termini, fa la stessa cosa del rilevamento incidenti di iPhone 14 e qualche cosa anche di più (è ad esempio in grado di dare informazioni sulla direzione dell’auto, il colore, la marca e la tipologia di incidente). Questa funzione non può essere ago della bilancia per abbracciare iPhone 14.

Autonomia

A livello di autonomia iPhone 14 arriva a un massimo di 20 ore di riproduzione video, 16 ore di video in streaming e 80 ore di audio. L’iPhone 13, invece, leggermente meno: è valutato per 19 ore, 15 ore e 75 ore. Anche in questo caso ci sembrano differenze davvero marginali, difficilmente percettibili nell’uso quotidiano, se non in circostanze particolari.

Prezzi

Il listino Apple segna una differenza marginale tra i due modelli: si parte da 939 euro per iPhone 13 e 1029 per iPhone 14.

Quale scegliere

A questo punto si sarà compreso che davvero le differenze tra i due iPhone sono molto poche. Ci sono è vero dei dettagli ma che non sono facili da misurare nella quotidianità. A questo punto sale in primissimo piano la differenza di prezzo.

Attualmente iPhone 13 come accennato costa 90 euro meno di iPhone 14. Sulla carta a questo punto sarebbe meglio investire su iPhone 14. Ma questo listino non viene rispettato dal prezzo reale. iPhone 14 viene infatti offerto a prezzo pieno mentre iPhone 13 costa anche 250 euro meno. Visto che per diversi mesi sarà difficile trovare un’offerta che riduca il prezzo di iPhone 14 al momento non si può fare altro che consigliare l’acquisto di iPhone 13: le differenze non giustificano assolutamente questa differenza di prezzo.

E per quel che riguarda iPhone 12? Di solito con due generazioni di differenza tra un iPhone e l’altro, a fronte di alcune differenze tecniche che abbiamo evidenziato nel confronto tra iPhone 12 e iPhone 13, comincia ad essere anche giustificata la differenza di prezzo. Oggi non è proprio così. I 130 euro di differenza richiesti da Apple nel confronto tra un iPhone 12 da 128 GB e un iPhone 14 con la stessa memoria consiglierebbero di lasciar perdere il vecchio modello. Anche se lo doveste trovare a 50/100 euro di differenza con iPhone 13 sarebbe meglio acquistare un iPhone 13. Ma se doveste trovarlo, come accaduto in passato a 600 euro allora fateci un pensierino.

Dove comprare

Sia iPhone 14 che iPhone 13 sono in vendita su Apple Store ad un prezzo di partenza, rispettivamente, di 1029 e di 939 euro per la versione da 128 GB. iPhone 12 costa 839 ma nella versione da 64 GB. La versione da 128 Gb costa 889 euro.

Su Amazon iPhone 14 al momento costa il prezzo pieno. iPhone 13 lo si trova ad un 10% di sconto quindi intorno a 850 euro mentre iPhone 12 costa intorno ai 739 euro nella versione da 128 GB. È possibile acquistare ad un prezzo migliore su eBay anche, come sempre, se si deve prestare grande attenzione al venditore.

