EA Sports FC, svelati i primi dettagli del successore di FIFA

Da quando la divisione EA Sports di Electronic Arts ha annunciato la sua decisione di abbandonare il nome FIFA, molti appassionati si stanno chiedendo cosa aspettarsi dal nuovo gioco di calcio di EA: lo sviluppatore ha già annunciato che si chiamerà EA Sports FC ed ora svela i primi dettagli e cosa potrà offrire.

Dopo aver avuto un accordo di licenza con FIFA per 30 anni, questo nuovo inizio per EA ha lasciato ai fan più domande che risposte. Finalmente ne arriva qualcuna, prima tra tutte quelle sulla data di uscita. O meglio: non c’è la release date precisa con mese, giorno e ora di rilascio, ma con tutta probabilità questa si saprà a luglio prossimo. Ed infatti, Electronic Arts ha annunciato che fornirà maggiori dettagli a luglio. Da qui ad allora, è probabile che EA annuncerà sicuramente una data di uscita ufficiale.

EA Sports FC ha lanciato il proprio sito web ufficiale nelle scorse ore. Al momento non c’è molto da guardare sul gameplay, perché il team si è limitato a presentare il nuovo logo e le partnership.

Tuttavia, la presenza del sito ufficiale del gioco quasi certamente significa che i fan potranno aspettarsi lentamente maggiori rivelazioni sulle varie caratteristiche del gioco. Verosimilmente nelle prossime settimane, incluso il gameplay.

Join the Club https://t.co/w1dtuLclDp We can’t wait to show you the future of football this July #EASPORTSFC pic.twitter.com/pS1fw8pFgZ — EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) April 6, 2023

Nonostante EA Sports non abbia ancora rilasciato alcuna notizia o rivelazione sulla giocabilità o le caratteristiche del titolo, ha fornito una certa chiarezza su una serie di domande che i fan potrebbero avere. In primo luogo, lo sviluppatore ha specificato che il nuovo titolo godrà di tutte le stesse esperienze qualitative del predecessore, comprese modalità, leghe, tornei, club e atleti. Tutti saranno presenti in EA Sports FC.

Questo vuol dire che il prodotto godrà delle modalità Ultimate Team, Modalità Carriera, Pro Club e VOLTA Football. In secondo luogo, la raccolta di licenze di EA, composta da oltre 19.000 giocatori, 700 squadre, 100 stadi e 30 leghe, tornerà anche in EA Sports FC.

In conseguenza di tutte le partnership esclusive che EA ha con la Premier League, LaLiga, Bundesliga, Serie A, la MLS e altre ancora, gran parte di ciò che i giocatori hanno a lungo apprezzato e sperimentato in FIFA, saranno ancora disponibili nel prossimo nuovo EA Sports FC.

Al momento gli unici trailer di EA Sports FC disponibili sono quelli che celebrano e annunciano l’introduzione del nuovo logo: nel post twitter che riportiamo in questo articolo è possibile osservare anche una breve clip che mostra alcune inquadrature ravvicinate dei calciatori in azione. Non solo Electronic Arts: anche i team più prestigiosi al mondo, incluso il Real Madrid, pubblicizzano sui social il prossimo arrivo del nuovo gioco

Per tutte le notizie di macitynet che parlano di videogiochi si parte da qui.