Pronti watchOS 11.3, tvOS 18.3, visionOS 2.3 e update 18.3 per HomePod e HomePod mini

Oltre agli aggiornamenti a iOS 18.3, iPadOS 18.3 e macOS Sequoia 15.3, Apple ha anche rilasciato gli update a watchOS 11.3, tvOS 18.3 e visionOS 2.3.

L’aggiornamento a watchOS 11.3, è il etro importante update di watchOS 11 e arriva a due meseidal rilascio di watchOS 11.1. È destinato a Apple Watch Series 6 e seguenti, a tutti gli Apple Watch Ultra e all’Apple Watch SE 2.

Apple riferisce genericamente di migliorie e bug fix ma è presente anche un nuovo quadrante della Black Unity Collection che è possibile abbinare al nuovo cinturino Sport Loop Black Unity per Apple Watch in edizione speciale e relativi sfondi per iPhone e iPad.

Come aggiornare Apple Watch

Da watchOS 6 in poi è possibile eseguire l’aggiornamento direttamente su Apple Watch: lo smartwatch deve essere connesso alla WiFi; su Apple Watch si apre l’app Impostazioni da qui si tocca Generali > Aggiornamento software. Se è disponibile un aggiornamento software, basta toccare Installa e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo. Mentre viene completato l’aggiornamento, bisogna lasciare l’Apple Watch sul caricabatterie. È importante non riavviare l’iPhone o l’Apple Watch e non uscire dall’app Apple Watch. Al termine dell’aggiornamento, l’Apple Watch si riavvierà automaticamente.

Aggiornamento tvOS 18.3.



Apple ha rilasciato anche l’aggiornamento a tvOS 18.3, ultimo update del sistema operativo per Apple TV 4K e Apple TV HD, presentato a ottobre.

Come aggiornare Apple TV

Quando un aggiornamento software è disponibile, su Apple TV viene mostrato un messaggio. È ad possibile verificare manualmente la presenza di aggiornamenti o impostare Apple TV affinché si aggiorni automaticamente.

Per verificare la presenza di aggiornamenti, basta aprire Impostazioni su Apple TV, andare in Sistema > Aggiornamenti software e selezionare “Aggiorna software”.

Se è disponibile un aggiornamento, viene mostrato un messaggio. Selezionare “Scarica e installa” per avviare il download.

Durante il processo di aggiornamento, è fondamentale non scollegare Apple TV. La spia luminosa potrebbe lampeggiare lentamente durante il processo di aggiornamento.

Aggiornamento 18.3 per HomePod e HomePod mini

Apple ha rilasciato rilasciato l’aggiornamento software HomePod 18.2 per HomePod‌ e HomePod mini.

Nelle note di rilascio Apple spiega che la versione 18.3 del software “include risoluzioni di problemi e miglioramenti alla stabilità”.

Di default, HomePod e HomePod mini installano automaticamente i nuovi aggiornamenti software, ma volendo è possibile verificare manualmente la presenza di aggiornamenti nell’app Casa da iPhone, iPad o Mac.

Di seguito, ecco come procedere:

Verificare che il proprio dispositivo sia aggiornato alla versione più recente di iOS, iPadOS o macOS. Aprire l’app Casa. Toccare o fare clic sul pulsante Altro (i tre puntini) , quindi su Impostazioni abitazione > Aggiornamento software. Se è disponibile un nuovo aggiornamento, selezionare “Aggiorna”. Se non è disponibile un nuovo aggiornamento, è possibile selezionare HomePod per attivare gli aggiornamenti automatici e installare automaticamente il software più recente quando è disponibile.Aggiornamento software indicherà anche se l’HomePod è già aggiornato e mostrerà il software di HomePod installato.

Durante l’aggiornamento, sulla parte superiore dell’HomePod appare una luce bianca che ruota. L’aggiornamento potrebbe richiedere un po’ di tempo. Assicuratevi che HomePod resti collegato alla rete elettrica mentre viene eseguito l’aggiornamento.