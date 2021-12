Disponibile Tracker Detect, app per impedire agli utenti Android il tracciamento con gli AirTag

Apple ha rilasciato “Tracker Detect”, app per dispositivi Android scaricabile dal Play Store e che ha come target gli utenti Android che vogliono impedire il tracciamento con eventuali AirTag nelle loro vicinanze.

Apple spiega che Tracker Detect individua i tracker nelle vicinanze, quando questi sono lontani dal legittimo proprietario e compatibili con la funzione “Dov’è”, consentendo di localizzare quindi AirTag ma anche accessori per il tracking come quelli Bluetooth di Chipolo.

Apple riferisce che gli utenti Android possono scansionare la presenza di dispositivi di tracking nelle vicinanze, funzione utile se si ritiene di essere in qualche modo tracciati. Tracker Detect richiede Android 9 o versioni successive e si scarica gratis da Google Play.

Per quanto riguarda gli iPhone, Apple impedisce il tracciamento non desiderato mostrando messaggi di avviso che consentono agli utenti di capire quando nelle vicinanze c’è un AirTag lontano dal legittimo proprietario.

AirTag ha identificatori Bluetooth univoci che cambiano frequentemente per impedire di essere tracciati quando ci si sposta da un posto all’altro. Quando si utilizza la rete di Dov’è per localizzare un dispositivo offline o un AirTag, tutte le informazioni sono protette con codifica end-to-end. Nessuno, incluso Apple, conosce la posizione o l’identità degli utenti e dei dispositivi che contribuiscono alla localizzazione di un AirTag smarrito.

Apple spiega ancora che gli AirTag sono progettai per scoraggiare il tracciamento indesiderato. “Dov’è” invia una notifica se un AirTag sconosciuto si sposta insieme a qualcuno nel tempo. Un AirTag che non è con la persona che lo ha registrato per un periodo di tempo prolungato emetterà un suono quando viene spostato in modo che possa essere trovato, anche se chi lo trova non utilizza un dispositivo iOS. Se troviamo un AirTag sconosciuto, basta tenere premuta la parte superiore dell’iPhone o dello smartphone compatibile con NFC sul lato bianco dell’AirTag e tocca la notifica visualizzata: si aprirà un sito web con informazioni sull’AirTag, incluso il relativo numero di serie. Se il proprietario lo ha contrassegnato come smarrito, è possibile visualizzare un messaggio con le informazioni su come contattarlo.