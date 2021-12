Apple ha rilasciato l’aggiornamento a macOS Monterey 12.1, importante aggiornamento del sistema operativo per Mac rilasciato nella sua prima release a ottobre di quest’anno. Di seguito le note di rilascio:

SharePlay

• SharePlay è un nuovo modo di condividere esperienze sincronizzate in FaceTime con contenuti dall’app TV di Apple, Apple Music e altre app supportate.

• I controlli condivisi consentono a tutti i partecipanti di mettere in pausa, avviare la riproduzione, andare indietro e andare avanti veloce.

• Il volume smart abbassa automaticamente l’audio di un film, di un programma TV o di un brano quando tu o uno dei tuoi amici parlate.

• La condivisione dello schermo consente a tutti i partecipanti alla chiamata FaceTime di guardare foto, navigare sul web o aiutarsi a vicenda durante un’attività.

Piano Apple Music Voice

• Il piano Apple Music Voice è un nuovo tipo di abbonamento che ti offre l’accesso a tutti i brani, le playlist e le stazioni di Apple Music tramite Siri.

• “Chiedi a Siri” suggerisce brani in base alla cronologia di ascolto e a ciò che ti piace o non ti piace.

• “Riproduci di nuovo” ti consente di accedere a un elenco della musica riprodotta recentemente.

Foto

• La funzionalità Ricordi ha un aspetto rinnovato, con una nuova interfaccia interattiva, nuovi stili per animazioni e transizioni, e collage con immagini multiple.

• I nuovi tipi di ricordo includono più festività internazionali, stili pensati per i bambini, trend che variano nel tempo e stili migliorati per i ricordi legati agli animali.

ID Apple

• L’eredità digitale consente di nominare dei contatti erede per permettere ad altre persone di accedere al tuo account iCloud e alle tue informazioni personali in caso di decesso.

App TV

• Il pannello Store consente di sfogliare, acquistare e noleggiare film in un unico posto.

Questa versione include anche i seguenti miglioramenti per il Mac:

• Con l’abbonamento ad iCloud+, “Nascondi la mia e-mail” è disponibile nell’app Mail per creare indirizzi e-mail unici e casuali.

• Borsa mostra la valuta dei titoli e l’andamento da inizio anno durante la visualizzazione dei grafici.

• Promemoria e Note ora ti consentono di eliminare o rinominare i tag.

Questa versione include anche risoluzioni di problemi per il Mac:

• La scrivania e il salvaschermo potevano apparire vuoti se venivano selezionate immagini dalla libreria di Foto.

• Il trackpad poteva non rispondere ai tocchi o ai clic.

• I monitor esterni potevano non ricaricare alcuni MacBook Pro e MacBook Air se collegati tramite Thunderbolt o USB-C.

• La riproduzione di video HDR su YouTube.com poteva causare il blocco dei MacBook Pro del 2021.

• Gli elementi aggiuntivi della barra dei menu potevano essere oscurati dall’alloggiamento della fotocamera sui MacBook Pro del 2021.

• La ricarica tramite MagSafe sui MacBook Pro da 16″ del 2021 poteva interrompersi con lo schermo chiuso e il sistema spento.

macOS Monterey è disponibile come aggiornamento software gratuito per i Mac con processori Apple e Intel.

Abbiamo dedicato già diversi articoli di approfondimento al nuovo sistema operativo per Mac. Trovate tutto nel tag dedicato a macOS 12.