DJI reagisce e denuncia il Pentagono

DJI sfida il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti a seguito dell’inserimento nelle liste del Pentagono che designa la società di droni come “azienda militare cinese”. Ecco cosa emerge attualmente da alcuni documenti apparsi in rete.

Il colosso cinese dei droni contesta a gran voce questa classificazione per diversi fattori, sostenendo di non essere “Né di proprietà, né sotto il controllo dell’esercito cinese”. DJI si è descritta come il “Più grande venditore privato di droni per uso consumer e commerciale”, utilizzati prevalentemente da soccorritori, vigili del fuoco, forze di polizia, aziende e hobbisti.

Nella sua accusa, DJI sostiene che l’inserimento nella lista del Pentagono, ha causato “danni finanziari e reputazionali”. Come primaria conseguenza di ciò, l’azienda avrebbe perso partnership importanti con clienti sia statunitensi che internazionali, i quali avrebbero già annullato contratti o comunque si rifiuterebbero di stipularne di nuovi.

Prima di questo passo così forte e deciso, DJI ha riferito di aver tentato la via del dialogo con il Dipartimento della Difesa. Nonostante i sedici mesi trascorsi a interloquire con il governo USA, con tanto di “richiesta completa di rimozione dalla lista” il 27 luglio 2023, adesso DJI si è determinata nell’agire per le vie legali.

DJI ha contestato la decisione del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti di rinnovare la sua designazione come “azienda militare cinese” il 31 gennaio 2024, affermando che le motivazioni fornite dall’agenzia risultano insufficienti e basate su fatti datati.

DJI ha chiesto alla corte di dichiarare incostituzionale questa decisione, ritenendola una violazione dei diritti del giusto processo.

C’è anche da ricordare il contesto in cui avviene tutto questo. Ed infatti, DJI è da tempo nel mirino delle agenzie statunitensi, essendo stata inserita nella lista delle entità dal Dipartimento del Commercio nel 2020 e in quella del Tesoro nel 2021 per il suo presunto coinvolgimento nella sorveglianza della minoranza uigura in Cina.

