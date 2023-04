DJI Inspire 3 è il drone da cinema per riprese 8K

DJI presenta il nuovo drone cinematografico full frame 8K, DJI Inspire 3, con design aerodinamico, fotocamera FPV con visione notturna FOV ultra grandangolare di 161° e sistema di trasmissione e controllo O3 Pro. Di certo non si tratta di un drone consumer a buon mercato: è progettato per riprese video aeree professionali e per il cinema. Ecco caratteristiche, foto e prezzi.

Il nuovo Inspire 3 è dotato della funzione Boost che consente inclinazioni e rotazioni orizzontali a 360° con stabilizzatori che consentono angolazioni fino a 80° senza ostacoli quando i carrelli di atterraggio sono abbassati.

Le doppie batterie intelligenti sostituibili TB51 forniscono fino a 28 minuti di autonomia di volo, mentre il sistema di propulsione permette di raggiungere una velocità di volo fino a 94 km/h, 8 m/s in salita e discesa e una velocità in picchiata di 10 m/s.

La fotocamera Zenmuse X9-8K Air full frame è equipaggiata con il sistema di elaborazione delle immagini CineCore 3.0 di DJI, che supporta la registrazione interna di video in CinemaDNG fino a 8K/25fps e Apple ProRes RAW 8K/75fps, rispondendo alle esigenze di produzioni cinematografiche e televisive di alto livello. In modalità S&Q, X9-8K Air supporta la registrazione interna di video full frame in ProRes RAW fino a 4K/120fps senza ritagli.

La fotocamera ha una doppia modalità ISO nativa, offrendo EI 800/4000 per formati full frame a 30 fps e EI 320/1600 per formati superiori ai 30 fps. Copre più di 14 stop di gamma dinamica per catturare dettagli di luci e ombre in scenari di illuminazione complessi. L’attacco DL di DJI è compatibile con obiettivi ultra grandangolari full frame da 18 mm F2.8 e teleobiettivi pensati specificamente per la cinematografia aerea in 8K.

Utilizzando la tecnologia cromatica di DJI, il sistema di colori Cinema DJI (DCCS) di X9-8K Air è in grado di preservare i colori autentici, ridefinendo il concetto di cinematografia aerea per paesaggi naturali e urbani. Inoltre, cattura le sfumature della pelle in diversi scenari e condizioni di illuminazione, garantendo un’armonia cromatica uniforme con le fotocamere cinematografiche terrestri come DJI Ronin 4D, sia in aria che a terra.

Inspire 3 integra il sistema 3 GNSS integrato (GPS + Galileo + BeiDou), alimentato da antenne ceramiche RTK a doppio strato integrate. Con la rete RTK attivata o la configurazione di una stazione mobile D-RTK 2, gli utenti potranno ottenere un posizionamento preciso senza necessità di installare moduli aggiuntivi.

Inspire 3 permette di creare rotte di volo ripetibili con precisione, mantenendo tutti i parametri preimpostati come altitudine, velocità e impostazioni della fotocamera. Inoltre, con la funzione Dolly 3D, è possibile simulare una gru, una cablecam o un dolly di un set cinematografico, mentre la funzione Spotlight Pro è basata su algoritmi di apprendimento automatico e consente ai piloti di concentrarsi sul volo, con la fotocamera che rimane automaticamente focalizzata sul soggetto.

Inspire 3 è dotato di un sistema di rilevamento omnidirezionale che utilizza 9 sensori di visione per rilevare gli ostacoli in tutte le direzioni e fornire una protezione completa durante il volo. Inoltre, la funzione personalizzabile di rilevamento degli ostacoli consente di abilitare o disabilitare il rilevamento in orizzontale, verso l’alto e verso il basso e impostare manualmente un avviso di distanza degli ostacoli per adattarsi a diversi scenari.

Infine, con il nuovo obiettivo FPV ultra grandangolare e il sensore per la visione notturna, è possibile effettuare riprese stabili con latenza ultra bassa in qualsiasi momento della giornata o della notte.

La tecnologia O3 Pro di Inspire 3 offre una distanza di trasmissione fino a 15 km con un singolo controller e fino a 12 km in modalità a doppio controllo. Il feed live arriva a 1080p/60fps con una latenza di 90 ms, e per la prima volta è possibile trasmettere in 4K/30fps, anche se con una distanza di trasmissione ridotta di 5 km.

La modalità a doppio controllo consente a due radiocomandi di ricevere i link di trasmissione e controllo dal drone in modo indipendente, consentendo al pilota e all’operatore dello stabilizzatore di lavorare da posizioni diverse sul set. Il radiocomando DJI RC Plus ha uno schermo da 7 pollici ad alta luminosità, una batteria interna che dura fino a 3,3 ore e si estende fino a 6 ore con una batteria esterna sostituibile durante le operazioni.

DJI Inspire 3, prezzo e disponibilità

Il nuovo drone sarà disponibile per l’acquisto entro la fine di giugno nello store DJI online e rivenditori autorizzati al prezzo di 15.119 €. La combo include il velivolo DJI Inspire 3, la fotocamera stabilizzata Zenmuse X9-8K Air, il radiocomando RC Plus, 6 Batterie intelligenti TB51, Stazione di ricarica, PROSSD da 1 TB, trolley, 3 eliche pieghevoli a sgancio rapido (coppia), contenitore da trasporto per obiettivo, cinturino per RC Plus e molto altro ancora.

Saranno inoltre disponibili per l’acquisto ulteriori accessori come:

Obiettivo DJI DL 18 mm F2.8 ASPH (nuovo) per 1.359 €

Obiettivo DJI DL 24/35 mm F2.8 LS ASPH per 1.499 €

Obiettivo DJI DL 50 mm F2.8 LS ASPH per 1.399 €

Set di filtri ND DJI per 399 €

Chiave di licenza per Apple ProRes RAW per 1.009 € e disponibile per l’acquisto solo su store.dji.com

Radiocomando DJI RC Plus per 1.515 €

Kit di supporto per cintura di DJI RC Plusper 79 €

Stick di controllo regolabili in altezza per DJI RC Plus per 19 €

Eliche pieghevoli a sgancio rapido per DJI Inspire 3 (coppia) per 69 €

Eliche pieghevoli a sgancio rapido per alta quota per DJI Inspire 3 (coppia) per 89 €

Paraeliche per DJI Inspire 3 per 329 €

Batteria intelligente DJI TB51 per 349 €

Stazione di ricarica per Batterie intelligenti DJI TB51 per 809 €

Cavo CA per Stazione di ricarica per Batterie intelligenti DJI TB51 per 19 €

DJI PROSSD 1TB per 749 €

Stazione mobile D-RTK 2 per 3.030 €

Stazione mobile GNSS ad alta precisione D-RTK 2 – Treppiede per 220 €

Cavo per adattatore di alimentazione per Stazione mobile D-RTK 2 per 50 €

Cavo LAN per Stazione mobile D-RTK 2 per 35 €

Potete leggere tutti gli articoli che parlano di Droni in questa sezione dedicata di macitynet.