DJI Osmo Action 4 cattura l’azione alla massima nitidezza

DJI lancia Osmo Action 4, actioncam progettata come compagno ideale per gli amanti dell’avventura, dotata di un sensore avanzato per liberare la creatività degli utenti e restituire immagini indimenticabili.

DJI Osmo Action 4 offre caratteristiche al top, unite a flessibilità massime. Monta un sensore da 1/1.3″, ampia apertura f/2.8 e dimensioni dei pixel equivalenti a 2,4 μm, in grado di riprendere in 4K/120fps e offrire un FOV grandangolare di 155°, consentendo agli utenti di catturare immagini ricche di dettagli anche in condizioni di scarsa illuminazione.

La videocamera è dotata di funzionalità di stabilizzazione avanzata come HorizonSteady a 360°, che include RockSteady 3.0/3.0+ per le riprese in FPV e HorizonBalancing/HorizonSteady per le riprese orizzontali, garantendo immagini stabili in vari scenari sportivi e non.

La modalità colore D-Log M a 10 bit offre una gamma dinamica ampia, consentendo di catturare oltre un miliardo di colori e aprendo alla massima elasticità in fase di post-produzione. Al suo interno è presente anche un sensore di temperatura del colore per assicurare toni realistici, sia durante le riprese all’aperto, così come in ambienti interni o sott’acqua, con colori vivaci e nitidi.

È dotata di una batteria progettata per resistere alle sfide delle avventure più estreme. Con una durata di oltre 2,5 ore, offre anche la ricarica rapida che permette di raggiungere l’80% in soli 18 minuti, garantendo continuità nelle riprese. La batteria è stata progettata per resistere alle basse temperature, con un tempo di registrazione fino a 150 minuti a temperature fino a -20°C (-4°F).

La DJI Osmo Action 4 offre un’ampia gamma di funzioni smart progettate per migliorare l’esperienza di ripresa. Grazie al design magnetico a sgancio rapido, gli utenti possono passare rapidamente da una configurazione all’altra per catturare ogni momento all’istante.

Non manca la funzione di ripresa verticale nativa, abilitata dalla cornice protettiva orizzontale-verticale, che consente di ottenere filmati verticali senza sacrificare la qualità delle immagini. Ancora, il doppio touchscreen resistente all’acqua consente di effettuare regolazioni dei parametri durante i selfie, il cambio di modalità o la riproduzione dei video.

La DJI Osmo Action 4 offre inoltre modalità personalizzabili e un pulsante Quick Switch per transizioni senza interruzioni tra le modalità di scatto. Funzionalità come SnapShot assicurano di non perdere neanche un singolo momento, mentre la videoamera è progettata per resistere fino a 18 metri di profondità senza custodia, consentendo agli utenti di immergersi in sicurezza e di utilizzarla comodamente anche con le mani bagnate.

La fotocamera dispone di 3 microfoni e di un software per la riduzione del rumore del vento, permettendo di registrare audio con maggiore fedeltà anche in scenari ventosi o in rapido movimento. Ancora, offre modulo Wi-Fi per le dirette streaming. Un alimentatore esterno può essere utilizzato per mantenere carica l’Action Cam durante le dirette più lunghe, garantendo una trasmissione ininterrotta.

DJI Osmo Action 4, prezzo e disponibilità

Osmo Action 4 è disponibile per l’acquisto nello store online DJI e presso i partner commerciali autorizzati, anche su Amazon, in queste configurazioni:

Osmo Action 4 Standard Combo al prezzo suggerito di 429,00 € , che include Osmo Action 4, una Batteria Extreme per Osmo Action, la Cornice di protezione orizzontale-verticale, il Supporto per adattatore a sgancio rapido, la Base adesiva ricurva, una vite di bloccaggio, un cavo PD da tipo C a tipo C, un paraluce e un tappetino antiscivolo.

al , che include Osmo Action 4, una Batteria Extreme per Osmo Action, la Cornice di protezione orizzontale-verticale, il Supporto per adattatore a sgancio rapido, la Base adesiva ricurva, una vite di bloccaggio, un cavo PD da tipo C a tipo C, un paraluce e un tappetino antiscivolo. Osmo Action 4 Adventure Combo al prezzo suggerito di 529,00 €, che include Osmo Action 4, 3 Batterie Extreme per Osmo Action, la Cornice di protezione orizzontale-verticale, il Supporto per adattatore a sgancio rapido, un mini Supporto per adattatore a sgancio rapido, una Base adesiva ricurva, due viti di bloccaggio, un cavo PD da tipo C a tipo C, la Custodia multifunzione per batteria, un manico telescopico per Osmo da 1,5 m, un paraluce e un cuscinetto antiscivolo.

Tutte le notizie sui prodotti DJI, inclusi droni e action cam, le trovare a partire da questo indirizzo.