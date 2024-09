DJI Osmo Action 5 Pro è la prima Action Cam con tracciamento AI

Pubblicità

Dal cielo alle tasche degli utenti: dopo i droni DJI prosegue la marcia per catturare anche il mercato delle action camera con Osmo Action 5 Pro che per la qualità delle immagini, secondo il costruttore, «È in grado di reggere il confronto con le fotocamere professionali».

Rispetto al modello precedente migliora tutto, ma la dichiarazione è riferita in particolare al sensore da 1/1,3 pollici con pixel da 2,4 nanometri e gamma dinamica fino a 13,5 stop. Registra video dinamici 4K a 60 fps anche in condizioni di scarsa illuminazione, la modalità SuperNight con algoritmi AI di riduzione del rumore assicura riprese pulite anche con poca luce.

La registrazione video 4K arriva fino a 120p in formato 16:9 e ora anche 4:3. Rimangono invariati il campo visivo di 155 gradi e l’apertura f/2.8 dell’obiettivo. La risoluzione massima delle foto è di 40 MP, rispetto ai 10 MP del modello precedente.

DJI introduce Osmo Action 5 Pro come la prima action camera con centratura e tracciamento del soggetto con tecnologia AI. Questo permette di riprendere senza l’uso di uno stabilizzatore. Il chip costruito a 4 nanometri e gli algoritmi di apprendimento automatico la fotocamera rileva la posizione di un soggetto, regolando dinamicamente la composizione per mantenerlo al centro di ogni inquadratura.

Grazie al nuovo chip a basso consumo, agli algoritmi di risparmio energetico e alla batteria più capiente da 1.950 mAh, l’autonomia arriva fino a 4 ore di uso continuato con una sola carica. Si tratta di un miglioramento d circa il 50% rispetto al modello precedente.

L’action cam funziona anche alle basse temperature, fino a -20 gradi, ma in questo caso la registrazione video arriva fino a 3,6 ore. Bastano 15 minuti di carica rapida per ottenere fino a due ore di registrazioni video. Sott’acqua funziona fino alla profondità di 20 metri senza necessitare una custodia.

Il sensore di temperatura del colore integrato assicura fedeltà cromatica per i colori subacquei. La fotocamera può essere impostata con avvio automatico della ripresa nel momento in cui entra in acqua, e arresto automatico quando esce. Grazie al rielvatore di pressione integrato tiene traccia di profondità, durata e altitudine per la sicurezza dell’utente: soddisfa gli standard internazionali per le attrezzature subacquee con certificazione EN13319.

Mette a disposizione due schermi touch in vetro temperato, uno frontale e uno laterale, ora OLED con luminosità di picco di 1.000 cd/㎡, per assicurare le riprese anche nelle giornate assolate.

DJI Osmo Action 5 Pro: prezzi e disponibilità

Osmo Action 5 è disponibile per l’acquisto a partire in diverse configurazioni sul sito del costruttore e anche da questa pagina di Amazon:

Osmo Action 5 Pro Combo Standard a 379 euro, include Osmo Action 5 Pro, batteria Extreme Plus (1950 mAh), cornice protettiva orizzontale-verticale, supporto adattatore a sgancio rapido, base adesiva curva, vite di bloccaggio, cavo PD da Type-C a Type-C, tappo di protezione dell’obiettivo in gomma, copriobiettivo in vetro e cuscinetto antiscivolo

Osmo Action 5 Pro Combo Adventure a 479 euro, prevede tutto ciò che è incluso nel combo Standard, più il supporto adattatore (mini) a sgancio rapido, la custodia multifunzione per batteria e il manico telescopico da 1,5 m.

