Presentato DJI Mic 2, l’evoluzione dei microfoni wireless

Presentato DJI Mic 2: dopo il successo del primo microfono wireless, DJI è tornata nell’ambito dell’audio con Mic 2, una versione di seconda generazione del microfono wireless. Disponibile in configurazioni per una persona e due, il Mic 2 presenta funzionalità migliorate per la qualità della registrazione audio nella creazione di contenuti.

Per quanto riguarda la distanza e la durata della batteria, il nuovo modello offre una distanza di trasmissione audio massima di 250 metri in ambienti aperti e un’autonomia operativa di 6 ore per ciascun trasmettitore e ricevitore, estendibile fino a 18 ore con la custodia di ricarica.

Le principali novità dell’aggiornamento riguardano le unità trasmettitore, che presentano un design elegante, ora disponibile in due varianti di colore e capacità di archiviazione integrata. Gli 8 GB di memoria interna possono conservare fino a 14 ore di audio registrato a 24 bit e 48 kHz.

Sia la connettività digitale a 2,4 GHz che la connessione Bluetooth consentono ai trasmettitori di comunicare con il ricevitore a doppio canale o anche con la telecamera DJI Osmo Pocket 3 o Action 4.

L’app consente di controllare a distanza le unità trasmettitore per attivare funzioni come la cancellazione intelligente del rumore durante la registrazione video con dispositivi compatibili.

Il dispositivo semplifica ogni processo di avvio, essendo pronto all’uso in qualsiasi momento. Gli utenti devono semplicemente aprire la custodia di ricarica, e DJI Mic 2 si accenderà automaticamente, associando ricevitore e trasmettitori.

Grazie alle operazioni tramite touchscreen offre un controllo più semplice, permettendo agli utenti di regolare facilmente volume, guadagno e altro ancora per ottenere configurazioni audio ottimali con praticità.

Con un attacco magnetico per un rapido fissaggio, i trasmettitori presentano un design a clip intuitivo che semplifica l’ancoraggio agli indumenti. Disponibile anche la funzione di registrazione a doppio canale, consentendo la registrazione audio da due fonti in contemporanea, semplificando la registrazione multi-sorgente e migliorando l’efficienza durante la post-produzione.

Per espandere le possibilità d’uso, DJI include accessori come il Microfono Lavalier DJI e la Custodia di Ricarica dedicata.

Questo microfono, inoltre, si distingue per la registrazione interna in float a 32 bit, offrendo una registrazione di alta qualità adatta anche ad ambienti sonori complessi. Questa flessibilità fornisce affidabilità in scenari di rumore irregolare e offre opzioni per la post-produzione.

DJ Mc 2, prezzo e disponibilità

DJI Mic 2 è disponibile per l’acquisto anche su Amazon: a 219 euro nella versione con una unità trasmittente e una ricevente, oppure a 349 euro con due unità trasmittenti, una ricevente e custodia di ricarica:

Trasmettitore per DJI Mic 2 (Shadow Black o Pearl White) a 99 €

Microfono Lavalier DJI a 39 €

Custodia di Ricarica per DJI Mic 2 a 69 €.

