DJI Osmo Action 3 cattura qualsiasi avventura

DJI presenta Osmo Action 3, la nuova action cam progettata per l’avventura a tutti i livelli, quindi adatta potenzialmente a un pubblico particolarmente vasto ed eterogeneo. Al suo interno il dispositivo propone una batteria Extreme da 1.770 mAh che permette alla camera di effettuare riprese per 160 minuti e che si ricarica dallo zero all’80% in solamente 18 minuti e dallo zero al 100% in 50 minuti.

DJI Osmo Action 3 mette a disposizione un sensore di immagine da 1/1.7 pollici, in grado di eseguire riprese da 4K/120fps, fornisce un campo visivo super ampio di 155° e filma sequenze fluide grazie a tecnologie di stabilizzazione elettronica.

Un sistema di gestione del calore migliorato consente la registrazione continua a 4K/60fps fino a quando la batteria non si esaurisce, mentre la modalità di colore D-Cinelike è disponibile in modalità video, slow motion e timelapse per coloro che desiderano maggiori libertà in fase di post-produzione.

Ancora, è impermeabile fino a 16 metri, senza bisogno di custodie e accessori aggiuntivi. Osmo Action 3 offre tre diverse opzioni di stabilizzazione elettronica dell’immagine:

RockSteady 3.0 , che elimina efficacemente le vibrazioni della fotocamera in tutte le direzioni e supporta fino a 4 K/120 fps;

, che elimina efficacemente le vibrazioni della fotocamera in tutte le direzioni e supporta fino a 4 K/120 fps; HorizonSteady , che aiuta a eliminare le vibrazioni della fotocamera in tutte le direzioni e corregge anche orizzontalmente l’inclinazione a qualsiasi angolazione;

, che aiuta a eliminare le vibrazioni della fotocamera in tutte le direzioni e corregge anche orizzontalmente l’inclinazione a qualsiasi angolazione; HorizonBalancing, che corregge orizzontalmente l’inclinazione entro ±45° e supporta la registrazione di video in 4K/60fps stabili, ideale quando le priorità sono immagini in 4K uniformi in un ambiente dinamico, come una corsa a ostacoli in FPV;

DJI Osmo Action 3 consente di effettuare dirette streaming Wi-Fi a 1080p/30fps, 720p/30fps e 480p/30fps e mette in pausa la registrazione durante lo streaming. Il supporto Webcam UAC/UVC offre video e audio di alta qualità per le chiamate in conferenza e le dirette streaming.

L’action cam si connette con l’app per smartphone DJI Mimo tramite Wi-Fi o Bluetooth e offre ulteriori funzionalità, tra cui un feed live della fotocamera, vari modelli di livellamento, montaggio rapido e altro ancora.

DJI Osmo Action 3, prezzo e disponibilità

Osmo Action 3 è disponibile per l’acquisto a partire da oggi.

Osmo Action 3 Standard Combo è disponibile al prezzo di 359 euro e include Osmo Action 3, una batteria Extreme per Osmo Action 3, la Cornice di protezione orizzontale-verticale per Osmo Action 3, il Supporto per adattatore a sgancio rapido per Osmo Action 3 e il Supporto adesivo piatto per Osmo.

Osmo Action 3 Adventure Combo è disponibile al prezzo di 459 Euro e include Osmo Action 3, tre batterie Extreme per Osmo Action 3, la Cornice di protezione orizzontale-verticale per Osmo Action 3, due Supporti per adattatore a sgancio rapido per Osmo Action 3, un Supporto adesivo piatto per Osmo e la Custodia multifunzione per batteria di Osmo Action 3.

Per tutte le notizie che ruotano attorno al mondo Dji il link da seguire è direttamente questo.