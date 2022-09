iPhone 14 Pro Max, nei test due ore in più di batteria rispetto a iPhone 13 Pro Max

Apple promette con i nuovi iPhone 14 Pro “una batteria che dura tutto il giorno” grazie al chip A16 Bionic che offre migliorie non solo dal punto di vista delle prestazioni ma anche dei consumi.

Conferme su migliorie della batteria arrivano da Tom’s Guide che ha effettuato dei test che dovrebbero simulare l’utilizzo nella vita reale. I dati riferiti sono di 14 ore e 42 minuti con una sola carica; un test simile effettuato sull’iPhone 13 Pro Max ha evidenziato il dato di 12 ore e 16 minuti. Il sito statunitense nella classifica delle batterie degli smartphone, ora indica iPhone 14 Pro Max al secondo posto, classificato dopo l’ Asus ROG Phone 6 Pro che ha evidenziato con questi test una durata batteria di 15 ore e 30 minuti.

Nelle prove di Tom’s Guide l’iPhone 14 Pro Max ha “prosciugato” il 30% di batterie in 5 ore di utilizzo intenso (scaricando app, ascoltando musica, scattando foto e girando video). Per quanto riguarda il caricamento, Apple riferisce che la ricarica veloce permette di arrivare al 50% in circa 30 minuti usando un alimentatore da 20W o superiore. Come sempre questi ultimi test dipendono dalle impostazioni e dalle condizioni ambientali e i risultati effettivi possono variare; Tom’s riporta di una ricarica che arriva da 0% al 42% in mezz’ora con l’alimentatore Apple da 20W. Il Galaxy S22 Ultra nei test è arrivato al 58% di ricarica in mezz’ora usando un alimentatore da 25W e OnePlus 10 Pro è arrivato al 55% in 15 minuti, merito dell’alimentatore da 65W.

Oltre al chip A16, migliorie alla batteria sono merito anche del display OLED che quando può farlo sfrutta il refresh rate da 1Hz (contro i 10Hz di iPhone 13 Pro Max) e da diverse tecnologie di efficienza energetica.

