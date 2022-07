Doogee D11, lo smartwatch che dura una settimana

Se vi serve uno smartwatch bello e performante, con cui leggere le notifiche dello smartphone dal polso e con una batteria che dura una settimana, al momento trovate in offerta il Doogee D11 a metà prezzo. Si tratta di un orologio moderno e funzionale, dotato di una serie di sensori che gli consentono di tenere traccia di 70 diverse attività sportive e di monitorare lo stress e il respiro.

Ci sono anche i sensori per misurare costantemente la frequenza cardiaca e il livello di ossigeno nel sangue, e il Bluetooth per poterne sfruttare il microfono e l’altoparlante per rispondere alle telefonate direttamente dal polso. Col microfono è anche possibile richiamare l’assistente vocale e la batteria, da 300 mAh, promette fino a 7 giorni di autonomia con una sola carica.

Lo schermo è di forma quadrata ed è incassato all’interno di una cassa in metallo sottile appena 10,7 millimetri. E’ da 1,32″, ha una risoluzione pari a 360 x 360 pixel, 386 ppi, e una finitura anti-impronta.

Lo smartwatch Doogee D11 è inoltre certificato IP68, il che significa che resiste sia alle infiltrazioni di polvere che di acqua, e sopravvive pure ad immersioni di mezz’ora fino a un massimo di 1,5 metri di profondità.

Il cinturino è in silicone ed è possibile cambiargli l’aspetto scegliendo tra 200 diversi quadranti virtuali. Funziona sia con gli smartphone Android che con gli iPhone.

Chi intende acquistare lo smartwatch Doogee D11 come dicevamo al momento può comprarlo in sconto: anzichè 95,94 euro è in offerta a metà prezzo, perciò lo si paga 47,97 euro.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.