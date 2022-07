E’ arrivato Philips 16B1P3302, monitor portatile da 16 pollici per la produttività fuori casa

Philips ha presentato il modello 16B1P3302, un monitor da 16 pollici leggero e portatile, appositamente progettato per essere produttivi fuori casa. D’altronde nel mondo frenetico di oggi, la mobilità è una delle caratteristiche principali nella vita quotidiana, e la flessibilità è una caratteristica cardine dei dispositivi. A casa o in ufficio, con gli amici o con i colleghi, durante varie attività o in relax, gli utenti hanno infatti bisogno di soluzioni in grado di stare al passo con il loro stile di vita dinamico.

E questo nuovo monitor risponde allo scopo: con pannello IPS LED, offre colori precisi e un angolo di visione di 178°, mentre la risoluzione Full HD in 16:9 permette di godere di tanti contenuti in alta qualità. E’ alimentato e gestito da un solo cavo USB dual mesh, per una maggiore flessibilità e meno ingombro dei cavi, e grazie alla tecnologia DisplayLink permette di gestire presentazioni veloci. Spiega Carlos Sanchez, Senior Product Manager per l’Europa presso MMD Monitors & Displays:

Il monitor portatile Philips 16B1P3302 è stato realizzato per lo stile di vita dinamico e in continuo movimento di oggi. L’ambiente di lavoro e la vita lavorativa tradizionali sono ormai superate, ed è necessario oggi accogliere il lavoro ibrido e l’estrema flessibilità che lo caratterizza. Questo modello combina le caratteristiche di produttività e prestazioni di un monitor fisso con la facile portabilità di un laptop.

Come dicevamo la flessibilità è uno dei suoi maggiori punti di forza, resa possibile grazie ad una serie di funzioni progettate per facilitare il lavoro e il gioco in movimento. Ad esempio il sottile cavo USB del monitor è talmente morbido che può essere infilato in qualsiasi borsa, mentre i connettori di tipo C e di tipo A consentono agli utenti di godersi video ad alta risoluzione dal proprio smartphone o laptop, di sfruttare la produttività del doppio schermo, di ricaricare il monitor e di trasferire i dati ad alta velocità godendosi la possibilità di condividere e fare presentazioni facilmente.

Oltre a queste caratteristiche di comfort e di alte prestazioni, il Philips 16B1P3302 include anche un supporto per avere un’inclinazione multi-angolo che gli permette di piegarsi fino 90 gradi, oltre che la LowBlue Mode e la tecnologia Flicker-free. Chi intende acquistarlo lo trova nei negozi a 239 euro.