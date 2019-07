Offerte dispositivi Amazon per il Prime Day 2019: si comincia da Echo Show, Ring e Kindle

Come per tutti i prime day e i Black Friday Amazon vuole attirare nuovi utenti nei suoi ecosistemi per la lettura, la smart home, la video sorveglianza con tablet, smart speaker, ebook reader e accessori.

La prima vera offerta anticipata del Prime Day 2019 arriva a 12 dall’inizio del Prime Day stesso con sconti su tre interessanti dispositivi: Echo Show, Ring e Kindle Paperwhite mentre per conoscere quelli altri prodotti occorrerà aspettare le 0.00 del 15 Luglio.

Ecco il dettaglio delle prime 3 offerte con link e sconti. La primissima offerta di pre-partenza fa parte della serie Amazon Echo: si tratta di Echo Show, il più grande degli speaker smart di Amazon con schermo da 10″ venduto in combinazione con una lampada Hue Philips controllabile direttamente visto che a bordo c’è un hub Zigbee. Lo vedete nell’immagine di apertura.

Qui il link —> https://amzn.to/2jN0fCI

E’ venduto a 189,99 Euro con il 17% di sconto fino al 16 Luglio

Da abbinare a Echo Show, il campanello di Ring by Amazon. Potete vedere chi suona alla porta direttamente sullo schermo dello smart speaker o dal telefono. Potete far accendere la luce Hue anche all’ingresso in automatico. A partire da questo link —> https://amzn.to/32lHp73

E’ in offerta a 139,00 € con lo sconto del 32%

Ultima offerta del primo lancio è Kindle PaperWhite, un classico reader ebook con cui accedere a tutta la libreria Amazon Kindle.

Si acquista da questo link —> https://amzn.to/2lhwKZZ

a 94,99 Euro con lo sconto del 27%

