Dov’è trova un Apple Watch in fondo al mare

Avete perso un dispositivo Apple chissà dove e chissà quando? Non disperate mai. Lo insegna la storia di Jared Brick un cittadino americano che è riuscito a riottenere grazie a questa funzione il suo Apple Watch disperso un anno e mezzo prima, nell’oceano dei Caraibi.

Brick racconta in un video su YouTube che lo smarrimento è avvenuto a giugno 2022, festeggiando il compleanno del figlio. L’uomo aveva comprato un Apple Watch per lui e uno per il figlio per permettere a loro due di comunicare, anche senza un telefono nelle vicinanze.

L’uomo racconta ancora che si avventurava due volte al giorno in immersioni subacquee senza togliere l’orologio dal polso (l’Apple Watch ha una resistenza all’acqua fino a 50 metri), ma in un giorno di immersioni si è ritrovato senza orologio.

“Lo indossano è puf… è sparito, scivolato dal polso in acqua. Non me ne sono reso conto subito, distratto dalla bellezza del luogo”, riferisce ancora Brick.

Quando si è accorto di aver perso l’orologio, Brick ha sfruttato l’app “Dov’è” sul telefono per impostare il dispositivo come smarrito. Ha sempre fantasticato che qualcuno potesse trovarlo e restituirlo, senza credere troppo che potesse realmente accadere.

A dicembre dello scorso anno, ha ricevuto un messaggio vocale da qualcuno nei Caraibi che affermava di avere trovato il suo Apple Watch: si sono accordati e l’orologio è stato restituito in California grazie al messaggio che è possibile indicare quando si imposta il dispositivo come smarrito, visualizzando un numero di telefono o un messaggio per la persona che lo trova.

“È una cosa fantastica”, riferisce Birck; “Grazie Jonathan che nei Caraibi l’ha trovato e l’ha restituito, mettendosi in contatto con me e spedendolo indietro, e grazie anche a Apple per avere realizzato una tecnologia sorprendente che funziona”.