Dreame H12 Pro Ultra è l’aspirapolvere e lavapavimenti da primato

Gli aspirapolvere e i lavapavimenti ci hanno semplificato la vita, ma le due nuove soluzioni di Dreame rendono tutto ancora più veloce, semplice ed efficace. L’azienda ha appena presentato l’ultimo dei suoi migliori robot e un innovativo wet&dry che promettono di agire a fondo e con una sola passata, così da ottenere il risultato desiderato senza fatica.

Sono prodotti da usare tutti i giorni e che, essendo molto diversi, si adattano a questa o quella necessità: leggete perciò cos’abbiamo da raccontarvi per ciascuno in modo da comprendere quale si adatta meglio alla vostra vita.

Dreame L10s Ultra Gen 2

Partiamo dal robot (699 €), ora potenziato da una tecnologia che estende e fa ruotare il mop fino a 4 centimetri, eliminando così anche i detriti nascosti lungo battiscopa, angoli e bordi irregolari. Si tratta di un sistema avanzato che si adatta facilmente a varie superfici in modo da pulire in maniera completa e profonda senza doverci ripassare una seconda volta.

A potenziarlo c’è anche la funzione che l’azienda chiama DuoScrub, ovvero un sistema che rileva e agisce con potenza sulle macchie ostinate e sulle zone più difficili da pulire.

La potenza di aspirazione massima è di 10.000 Pa andando così a raccogliere non solo polvere ma anche peli di animale e detriti più grandi. Il tutto agevolato dalla spazzola in gomma che riduce il rischio di ingarbugliamenti (dopotutto è un prodotto che lavora per conto suo e generalmente lo si mette in azione quando non ci si trova in casa, così da non essere disturbati dal suo rumore).

Riconosce tappeti e moquette attraverso un sistema ad ultrasuoni e grazie alla stazione base completamente automatizzata ci si può dimenticare completamente della manutenzione per un massimo di 75 giorni. La base infatti si occupa di svuotare il contenitore della polvere all’interno di un sacchetto da 3,2 litri che, una volta riempito, va semplicemente buttato e sostituito con uno nuovo. Lava anche il mop e lo asciuga con aria calda in sole due ore attraverso un sistema a bassissimo rumore (42 dB).

Dreame H12 Pro Ultra

Questo modello (449 €) invece rivoluziona i wet&dry dell’azienda con funzionalità innovative come il lavaggio ad acqua calda a 60°C e l’asciugatura rapida ad aria calda in soli 30 minuti.

Dal modello H12 Pro prende in prestito il raschietto che si adatta alla spazzola rotante, così da spremere l’acqua sporca e rimuovere i detriti con facilità. Inoltre la spazzola, ruotando in ambo i sensi, è in grado di rimuovere i capelli senza incepparsi.

Per chi sceglie questo prodotto, maggiormente indicato quando si vuol mantenere il controllo della pulizia del pavimento o magari ottenere un ottimo risultato in situazioni di emergenza (ad esempio quando stanno arrivando ospiti imprevisti e c’è poco tempo per pulire casa), risulta comoda anche la spazzola a doppio bordo, capace di raggiungere facilmente battiscopa ed angoli ottenendo così una pulizia uniforme.