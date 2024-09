HP aggiunge l’AI alle stampanti

Pubblicità

La corsa ad aggiungere funzionalità AI in oggetti di tutti i tempi non sembra avere fine e anche HP non fa eccezione con “Print AI”, definita la prima esperienza di stampa intelligente per casa, uffici e con le stampe di grande formato. Si tratta essenzialmente di un software (per ora in beta) integrato nei driver delle stampanti HP che promette “Output Perfetto”, in grado di riformattare, se necessario, i contenuti di una pagina inviata in stampa in modo che tutto possa essere stampato sulla pagina.

L’idea è sostanzialmente quella di individuare contenuti indesiderati (es. annunci pubblicitari in una pagina web) e stampare solo quello che serve, risparmiando tempo e inchiostro (o toner). Se l’applicazione che stiamo usando in quel momento non offre la possibilità di modificare l’output in stampa, ci penserà il driver della stampante.

Il sistema è utile anche per stampare fogli elettronici o immagini: sono funzionalità utili ma non tali da giustificare l’uso del nome AI, riferimento che sembra più una operazione di marketing. In browser come Safari (ma anche altri) da anni è presente la “modalità lettura” per visualizzare un articolo di una pagina web, formattato per semplificare la lettura facilitata e presentato senza strumenti di navigazione o altre distrazioni (è possibile regolare il colore di sfondo, il font e le sue dimensioni, ed è anche possibile visualizzare l’indice e un sommario per gli articoli più lunghi).

Nel comunicato stampa di HP che annuncia la nuova funzione si evidenzia ad ogni modo la possibilità di portare a termine stampe passando per “prompt conversazionali” (istruzioni a un chatbot), lasciando intendere il possibile ricorso a qualche LLM (large language model) che interagisce con il driver della stampante offrendo soluzioni a specifici problemi di stampa.

“L’utente può scegliere di stampare o esplorare una lista di partner selezionati che offrono possibilità di stampe uniche, buoni regali e molto altro”, si legge nel comunicato di HP.

