Dreame X50, il robot aspirapolvere che supera tutti gli ostacoli arriva in Italia

In un evento in quel di Milano Dreame ha annunciato l’arrivo anche nel nostro paese delle prime novità del 2025: tra queste due modelli di robot aspirapolvere che introducono diverse novità in grado di cambiare il rapporto tra il sistema di pulizia e l’ambiente domestico sia dal punto di vista della funzionalità che dell’interior design.

Da una parte abbiamo un sistema tradizionale con dock ultra accessoriato e dall’altra una stazione di pulizia che può essere inclusa nell’arredo di un bagno, di una cucina o di una sezione del vostro mobilio riducendo ingombri e completando gli accessori che rendono più comoda la vita in casa.

X50 Ultra Complete: Sollevati e pulisci sotto

Abbiamo tradotto qui sopra lo slogan che riassume due delle caratteristiche più interessanti del modello top di gamma, sollevati e pulisci sotto, due imperativi per il robot che appaiono in contraddizione ma anche in realtà ne definiscono la versatilità.

La capacità di sollevarsi e superare gli ostacoli è in reltà la soluzione per tanti utenti che dispongono di ambienti divisi da un piccolo scalino o da una soglia, che hanno una loggia o un balcone protetto o una veranda e che vogliono approfittare del robot per pulire ambienti contigui ma non esattamente sullo stesso livello.

Grazie ad un geniale sistema di sollevamento denominato ProLeap è in grado di sollevarsi e superare ostacoli come binari, gradini e soglie a doppio strato fino ad una altezza di 6 cm con gli accorgimenti e le regole geometriche che vi mostriamo nell’immagine qui sotto.

L’altra capacità di sollevamento, TripleUp, è quella relativa ai moci e e al sistema di pulizia rotante degli angoli che non è una novità ma è perfettamente integrato nei movimenti del robot in corrispondenza di tappeti di altezza fino

Ovviamente grazie alle capacità di visione e di calcolo dell’AI X50 Ultra complete sarà in grado di riconoscere e superare l’elemento sul pavimento che ne ostacola il movimento e di raggiungere tutte le aree da pulire nella casa.

Il “pulisci sotto” si ottiene con un’altro geniale meccanismo: la torretta che include il sistema di misurazione della distanza (con sensore DToF – direct Time of Flight) è un elemento telescopico regolabile (VersaLift) e questo permette, alla bisogna, di ridurre l’altezza complessiva del Robot fino a 8,9 cm e questo gli permette di passare sotto i divani e i mobili più bassi e spostarsi anche sotto la maggior parte degli zoccoli delle cucine.

In combinazione con una telecamera AI e una guida a LED, il sistema naviga con precisione negli angoli stretti e bui, offrendo prestazioni di pulizia ottimali in aree precedentemente difficili da raggiungere ma in realtà vengono aggiunte due estensioni Dual Flex Arm: una spazzola laterale estensibile e pure un mocio che si estende per arrivare fino ai battiscopa e risolvere il problema degli angoli.

Grazie a MopExtend RoboSwing, l’aspirapolvere pulisce con facilità sotto i mobili, raggiungendo spazi stretti fino a 4 cm al di fuori del corpo del robot e immergendosi in profondità negli angoli per catturare i detriti che altri aspirapolvere potrebbero non vedere.

Non mancano i sistemi che evitano ai capelli di aggrovigliarsi e permettono di pulire bagno e ambienti dove vi pettinate o tenete i vostri animali gestendo capelli sparsi e pure lunghi fino 90 cm: il sistema si chiama HyperStream Detangling DuoBrush e sfrutta anche una particolare conformazione del condotto dell’aria.

La potenza di aspirazione arriva fino agli stratosferici 20.000Pa.

Soluzione di lavaggio automatizzata e Mocio pulito e asciutto

La funzione di riempimento automatico della soluzione migliora il processo di pulizia mescolando e riempiendo automaticamente la soluzione detergente sia nella stazione base che nel serbatoio dell’acqua del robot. In questo modo il dispositivo è in grado di pulire utilizzando sempre un’acqua infusa di soluzione, ottenendo una pulizia più efficace e profonda con il minimo sforzo.

Dreame ha ottimizzato la manutenzione di X50 Ultra Complete con il sistema AceClean DryBoard, una tecnologia pulisce e asciuga automaticamente il mocio, utilizzando 20 ugelli per una distribuzione uniforme dell’acqua, assicurando che non rimangano tracce di sporco o macchie. Non manca la rimozione dei batteri che elimina il 99% dei batteri dal mocio dopo l’autopulizia e l’asciugatura con aria calda, mentre una luce UV all’apertura del sacchetto della polvere riduce ulteriormente la presenza di batteri del 99,98%.

X50 Master, il robot potentissimo con dock da incasso e connesso all’impianto idraulico

Per chi preferisce un’opzione più compatta senza rinunciare alla potenza di pulizia, Dreame presenta X50 Master. Dotato delle stesse funzionalità dell’X50 Ultra Complete, l’X50 Master è dotato di una stazione base elegante e ultracompatta di soli 24,9 cm di altezza che permette l’incasso in diversi mobili tra cui quelli sottolavello. Il design salvaspazio può integrarsi nell’arredo e offrendo anche sistemi di riempimento e scarico dell’acqua completamente automatici per una maggiore comodità.

Trovate tutte le tecnologie presenti nel modello X50 Ultra Complete mentre i serbatoi dello sporco e dello scambio liquidi sono di dimensioni ridotte potendosi avvalere dell’approvigionamento d’acqua diretto e dello scarico nell’impianto di casa.

Il modello X50 Master è dotato infatti di un kit di montaggio per il riempimento e lo svuotamento automatico dell’acqua, da agganciare al sistema idraulico dell’abitazione, del valore di 199 euro.

Disponibilità e prezzi

X50 Ultra Complete : Disponibile da subito al prezzo consigliato al pubblico di 1499 euro , con uno sconto esclusivo di 100 euro attivo nei primi 7 giorni di disponibilità. Include anche un kit di manutenzione gratuito di 1 anno, del valore di 199 euro, che garantisce un’esperienza di pulizia senza preoccupazioni.

: Disponibile da subito al prezzo consigliato al pubblico di , con uno sconto esclusivo di 100 euro attivo nei primi 7 giorni di disponibilità. Include anche un kit di manutenzione gratuito di 1 anno, del valore di 199 euro, che garantisce un’esperienza di pulizia senza preoccupazioni. X50 Master: sarà Disponibile da febbraio 2025, al prezzo di 1699 euro.

Entrambi i modelli sono coperti da una garanzia di 3 anni, che garantisce la massima tranquillità a lungo termine.

Tutti i prodotti Dreame sono importati e distribuiti in via esclusiva da Accessory Line, che offre un servizio di supporto completo alla vendita e garantisce l’assistenza e la riparazione post-vendita presso il proprio centro di assistenza autorizzato.

