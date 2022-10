Drone QJ LS11 Pro, video 4K e entra in tasca

Se vi serve un drone con cui scattare foto e filmare video da angolazioni particolari e senza dover passarci delle ore per studiarne il sistema di volo, allora sappiate che al momento c’è QJ LS11 Pro a metà prezzo.

Uno dei maggiori punti di forza di questo modello è infatti la facilità di utilizzo: secondo l’azienda si impara a farlo volare in un minuto, e coi suoi 25 minuti di autonomia complessiva si può quindi già sperimentare il volo via drone fin dal primo lancio.

Grazie poi al sistema ripiegabile è molto compatto: da chiuso misura infatti 15 x 14 x 6 centimetri, il che significa che entra facilmente in una borsa o nella tasca di uno zaino, in modo da portarselo sempre dietro e tirarlo fuori all’occorrenza.

Incorpora una videocamera con angolo visivo di 110° e risoluzione 4K, capace quindi di acquisire una vasta area circostante e con una qualità abbastanza elevata da consentire poi ritagli e ingrandimenti.

Si collega al controller incluso in dotazione o direttamente allo smartphone tramite WiFi a 2.4 GHz, dal quale grazie all’app Eagle Pro è possibile non solo visualizzare ciò che inquadra in tempo reale ma anche controllare il volo sfruttando il giroscopio integrato.

Tra le altre funzioni che facilitano la gestione del drone c’è il mantenimento automatico della quota, sicché una volta deciso il punto in cui fermare il drone si può anche lasciare il controller e lui resterà lì a registrare mantenendo l’inquadratura selezionata.

E’ poi possibile farlo decollare e atterrare in un click, c’è anche la possibilità di predefinire un percorso che poi il drone seguirà autonomamente e, per chi si vuole soltanto divertire, il pulsante per fargli effettuare una giravolta a 360° in aria.

Il prezzo di listino del drone QJ LS11 Pro è di 47,99 euro ma al momento è possibile risparmiare il 52% pagandolo 23,04 euro.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.